    Матвей Лукин ЦСКА — «Акрон». Онлайн, прямая трансляция
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 18:32
    • «Кельн» вырвал победу у «Майнца» в матче Бундеслиги
  • 18:31
    • «Лорьян» разгромил «Ренн» во втором туре Лиги 1
  • 18:12
    • «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» поделили очки
  • 18:02
    • «Эвертон» обыграл «Брайтон» и добыл первую победу в сезоне
    «Сочи» — «Балтика»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол РПЛ Футбол России Сочи Балтика Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    В матче шестого тура чемпионата России «Сочи» примет «Балтику». Старт встречи в 20:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Сочи» находятся на последнем месте в таблице. Клуб набрал только одно очко благодаря ничье со столичным «Динамо». В последнем матче хозяева потерпели разгромное поражение 1:5 от «Краснодара».

    «Балтика» прекрасно вошла в РПЛ. Команда еще ни разу не проиграла со старта сезона. У нее 9 очков в виде двух побед и трех ничьих. Гости потенциально достают до первой четверки.

    Календарь и таблица РПЛ

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • «Балтика» является фаворитом букмекеров за 1.99, на победу «Сочи» они предлагают 4.05.

    • Эксперты LiveSport рассказали, выиграет ли «Балтика» в этом поединке.

    • ИИ считает, что «Балтика» потерпит поражение со счетом 0:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.

    Прямую трансляцию матча «Сочи» — «Балтика» смотрите на LiveCup.Run.
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» не испытает проблем с «Овьедо»?
  • «Овьедо» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Парма» создаст трудности «Ювентусу»?
  • «Ювентус» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лилль» и «Монако» устроят фестиваль забитых голов?
  • «Лилль» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 2.09
    •
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 24 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Овьедо — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.09
  • Прогноз на матч Лилль — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Интер — Торино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.47
  • Прогноз на матч Бунёдкор — Бухара
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Пахтакор — Машъал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
