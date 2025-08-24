В матче шестого тура чемпионата Россиипримет. Старт встречи в 20:00 мск.

«Сочи» находятся на последнем месте в таблице. Клуб набрал только одно очко благодаря ничье со столичным «Динамо». В последнем матче хозяева потерпели разгромное поражение 1:5 от «Краснодара».

«Балтика» прекрасно вошла в РПЛ. Команда еще ни разу не проиграла со старта сезона. У нее 9 очков в виде двух побед и трех ничьих. Гости потенциально достают до первой четверки.

«Балтика» является фаворитом букмекеров за 1.99, на победу «Сочи» они предлагают 4.05.

Эксперты LiveSport рассказали, выиграет ли «Балтика» в этом поединке.

ИИ считает, что «Балтика» потерпит поражение со счетом 0:1.

