«Сочи» находятся на последнем месте в таблице. Клуб набрал только одно очко благодаря ничье со столичным «Динамо». В последнем матче хозяева потерпели разгромное поражение 1:5 от «Краснодара».
«Балтика» прекрасно вошла в РПЛ. Команда еще ни разу не проиграла со старта сезона. У нее 9 очков в виде двух побед и трех ничьих. Гости потенциально достают до первой четверки.
- «Балтика» является фаворитом букмекеров за 1.99, на победу «Сочи» они предлагают 4.05.
