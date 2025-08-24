«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» поделили очки

Во 2-м туре английской Премьер-лигидома сыграл вничью с— 1:1.

Открыл счет на 37-й минуте сенегальский полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр. Ответным мячом уже на 57-й минуте отметился нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Ноттингем Форест 1:1 Голы: 1:0 Исмаила Сарр (37'), 1:1 Каллум Хадсон-Одои (57'), 3:0 Вито ван Кроой (78') Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Хефферсон Лерма, 82'), Уилл Хьюз, Джастин Девенни (Ромен Эссе, 66'), Исмаила Сарр, Жан-Филипп Матета (Одсонн Эдуард, 88') Ноттингем Форест: Матц Зельс, Неко Уильямс, Никола Миленкович, Мурилло, Морган Гиббз-Уайт (Омари Хатчинсон, 81'), Каллум Хадсон-Одои (Джеймс Макати, 72'), Эллиот Андерсон, Ибраим Сангаре (Райан Йейтс, 88'), Ола Эйна, Крис Вуд (Игор Жезус, 88'), Дан Ндой (Арно Калимуэндо, 71') Предупреждения: Максанс Лакруа (14'), Матц Зельс (53'), Тайрик Митчелл (54'), Ола Эйна (68'), Уилл Хьюз (87'), Мурилло (90 + 2')

После этой игры «Кристал Пэлас» набрал 2 очка и занимает 13-е место в таблице, а «Ноттингем Форест» набрал 4 очка и располагается на 4-й строчке турнирной таблицы АПЛ.

Следующий матч «Кристал Пэлас» проведет 31 августа против «Астон Виллы» на выезде, а «Ноттингем Форест» в тот же день сыграет дома с «Вест Хэмом».