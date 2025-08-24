1-й тайм Ювентус — ПармаОнлайн
    «Ювентус» — «Парма». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:58
    • «Балтика» обыграла «Сочи» в матче РПЛ
  • 20:25
    • «МЮ» упустил победу в матче с «Фулхэмом»
  • 19:26
    • ЦСКА одержал уверенную победу над «Акроном» в матче РПЛ
  • 16:52
    • «Краснодар» в гостях разгромил «Крылья Советов»
  • 21:26
    • «Фиорентина» упустила победу, а «Комо» обыграл «Лацио» в Серии А
    «Реал» Овьедо — «Реал» Мадрид: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Ла Лига Футбол Испании Овьедо Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Матч второго тура чемпионата Испании между «Реалом» Овьедо и мадридским «Реалом» состоится 24 августа на «Нуэво Карлос Тартьер». Начало игры в 22:30 мск.

    Столичный клуб после не совсем убедительной игры с «Осасуной» приехал в Овьедо за тремя очками. В прошлом туре «Реал» обыграл «Осасуну» 1:0, но качество футбола «галактикос» оставило желать лучшего. Сегодня гости постараются показать хороший футбол.

    Хозяева не смогли набрать очки в первом туре. Они проиграли «Вильярреалу» 0:2. Клубу, который вернулся в Примеру после очень долгого отсутствия, не повезло с календарем. Сможет ли он выстоять перед грандом испанского футбола на родном стадионе?

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров на победу составляют 10.0 и 1.33.

    • Эксперты LiveSport поделились своим мнением о том, как может сложиться этот поединок.

    • Искусственный интеллект уверен в победе «Реала» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» Овьедо — «Реал» Мадрид смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    •
