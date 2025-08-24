Матч второго тура чемпионата Испании междуи мадридскимсостоится 24 августа на «Нуэво Карлос Тартьер». Начало игры в 22:30 мск.

Столичный клуб после не совсем убедительной игры с «Осасуной» приехал в Овьедо за тремя очками. В прошлом туре «Реал» обыграл «Осасуну» 1:0, но качество футбола «галактикос» оставило желать лучшего. Сегодня гости постараются показать хороший футбол.

Хозяева не смогли набрать очки в первом туре. Они проиграли «Вильярреалу» 0:2. Клубу, который вернулся в Примеру после очень долгого отсутствия, не повезло с календарем. Сможет ли он выстоять перед грандом испанского футбола на родном стадионе?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 10.0 и 1.33.

Эксперты LiveSport поделились своим мнением о том, как может сложиться этот поединок.

Искусственный интеллект уверен в победе «Реала» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» Овьедо — «Реал» Мадрид смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.