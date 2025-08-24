Столичный клуб после не совсем убедительной игры с «Осасуной» приехал в Овьедо за тремя очками. В прошлом туре «Реал» обыграл «Осасуну» 1:0, но качество футбола «галактикос» оставило желать лучшего. Сегодня гости постараются показать хороший футбол.
Хозяева не смогли набрать очки в первом туре. Они проиграли «Вильярреалу» 0:2. Клубу, который вернулся в Примеру после очень долгого отсутствия, не повезло с календарем. Сможет ли он выстоять перед грандом испанского футбола на родном стадионе?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 10.0 и 1.33.
- Эксперты LiveSport поделились своим мнением о том, как может сложиться этот поединок.
- Искусственный интеллект уверен в победе «Реала» со счетом 2:0.
Трансляция матча
