«Тулуза», «Страсбург» и «Ланс» выиграли свои матчи в Лиге 1

Франк Магри («Тулуза») Фото: globallookpress.com
«Страсбург» дома победил «Нант» с минимальным счетом 1:0.
Автором гола на 81-й минуте стал Эмауэль Эмегха.
Футбол. Франция. Лига 1
Страсбург — Нант 1:0
Гол: 1:0 Эмануэль Эмегха (81') Страсбург: Карл-Юхан Юнссон, Мамаду Сарр, Эндрю Омобамиделе (Валентин Барко, 41'), Исмаэль Дукуре, Джуниор Мванга, Кендри Паэс (Диегу Морейра, 64'), Самир эль Мурабет (Дилан Баква, 65'), Абдул Уаттара, Феликс Лемарешаль (Рафаэль Луис, 74'), Себастиан Нанаси (Эмануэль Эмегха, 46'), Хоакин Паникелли Нант: Антони Лопеш, Николя Коцца, Чидози Авазим, Кельвен Амьен-Аду, Йоанн Лепенан (Демен Ассумани, 85'), Луи Леру (Хон Хён-сок, 71'), Франсис Коклен (Квон Хёк-гю, 56'), Мостафа Мохамед, Баэреба Гирасси (Маттис Аблин, 56'), Yassine Benhattab (Юссеф Эль-Араби, 85'), Tylel Tati Предупреждения: Чидози Авазим (22'), Франсис Коклен (55'), Исмаэль Дукуре (66'), Хоакин Паникелли (90 + 6')
В следующем туре «Страсбург» отправится в гости к «Монако», а «Нант» примет «Осер».
«Гавр» на своем поле уступил «Лансу» — 1:2.
За хозяев на 45-й отличился Фоде Дукуре, в составе гостей забивали Уэсли Саид на 9-й минуте с пенальти и Райан Фофана на 40-й.
Футбол. Франция. Лига 1
Гавр — Ланс 1:2
Голы: 0:1 Уэсли Саид (пенальти) (9'), 0:2 Rayan Fofana (40'), 1:2 Фоде Дукуре (45 + 3') Гавр: Мори Дио, Фоде Дукуре (Юнес Намли, 63'), Аруна Санганте (Simon Ebonog, 84'), Готье Льорис, Лоик Него, Рассул Ндиайе (Абдулайе Туре, 64'), Ясин Кехта (Годсон Кьереме, 84'), Исса Сумаре, Алли Саматта (Феликс Мамбимби, 73'), Yanis Zouaoui, Ayumu Seko Ланс: Робин Риссер, Дейер Мачадо, Рубен Агилар, Матьё Юдоль, Маланг Сарр, Жонатан Гради, Флорьян Товен (Флорьян Сотока, 73'), Адриен Томассон, Уэсли Саид (Andrija Bulatovic, 89'), Rayan Fofana (Морган Гилавоги, 73'), Fode Sylla (Мамаду Сангаре, 59') Предупреждения: Yanis Zouaoui (7'), Алли Саматта (25'), Аруна Санганте (47'), Адриен Томассон (60')
«Гавр» в третьем туре примет «Ниццу», а «Ланс» — «Брест».
В еще одном матче «Тулуза» разобралась с «Брестом»- 2:0.
Оба мяча в этой игре на счету камерунского форварда Франка Магри.
Футбол. Франция. Лига 1
Тулуза — Брест 2:0
Голы: 1:0 Франк Магри (53'), 2:0 Франк Магри (65') Тулуза: Гийом Рест, Джибриль Сидибе (Расмус Николайсен, 71'), Чарли Крессвел, Марк Маккензи, Жейде Канво, Кристиан Кассерес, Марио Сауэр (Уоррен Каманзи, 60'), Арон Дённум, Янн Гбоу (Ноа Эджума, 71'), Франк Магри (Santiago Hidalgo, 84'), Dayann Methalie (Матис Сака, 84') Брест: Радослав Маецки, Брэдли Локо, Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне (Michel Diaz, 73'), Кенни Лала, Мама Бальде (Saliou Diop, 84'), Уго Маньетти (Жорис Шотар, 73'), Пьерр Лис-Мелу, Камори Думбия (Аксель Камблан, 80'), Людовик Ажорк, Ромен дель Кастильо (Амиду Макалу, 73') Предупреждение: Брендан Шардонне (64')
С следующей игре «Тулуза» ждет дома «ПСЖ», а «Брест» поедет на выезде к «Лансу».