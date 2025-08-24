Конте: Мы хорошо начали, я увидел правильный дух

Главный тренервысказался о матче против(2:0).

«Всегда есть, что улучшить. Сегодня мы с самого начала подошли к игре с правильным настроем, хотели сразу задать тон. Я опирался на наработки прошлого года, а теперь стараюсь встраивать новых игроков.

Сегодня из новичков был только де Брейне. Я ищу правильную формулу, чтобы совмещать трех других игроков и Кевина. Мы работаем вместе совсем недолго, но уже были видны интересные вещи.

В организации игры можно было добавить скоростей и чаще играть вертикально, иногда мы обрывали ситуации, которые могли перерасти во что-то важное. Мы хорошо начали, я увидел правильный дух», — цитирует Конте сайт Джанлуки Ди Марцио

В следующем матче Серии А «Наполи» сыграет против «Кальяри» 30-го августа, а «Сассуоло» встретится с «Кремонезе» 29-го числа.