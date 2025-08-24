Гасперини: Первый матч дается нелегко даже опытным командам

Наставниквысказался о победе над(1:0) в матче первого тура чемпионата Италии-2025/26.

«Я хочу поаплодировать своим игрокам. Это был первый матч, и мы не можем точно сказать, что происходило на поле, но мы начали с правильным настроем против сильной команды, которая выступила очень хорошо. Это придает нам большую мотивацию.

Новые приобретения? Мы говорим об очень молодых игроках с огромным потенциалом. Сегодня вечером они уже отлично продемонстрировали свою ценность, а также сплоченность.

Я видел это на предсезонке, особенно за границей, где нелегко играть на переполненных стадионах. Сегодня вечером в матче с сильной "Болоньей" мы показали много отличного. Очень приятно, что болельщики оценили это.

Мы играли мужественно, это непросто. У "Болоньи" опасные нападающие и качественная скамейка запасных. Мы играли очень стабильно, отбирая мяч. Я доволен, это первый матч, и он дается нелегко никому, даже опытным командам. То, что мы играли с таким настроем, на этом стадионе и против этой команды, придает нам сил и уверенности», — цитирует Гасперини Sky Sport.

Прогнозы и ставки на футбол

Во 2-м туре Серии А «Рома» встретится в гостях с «Пизой». Матч состоится 30 августа.