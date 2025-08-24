Челестини: «Акрон» неплохо смотрелся в матче с нами на первых минутах

Главный тренер ЦСКАсчитает, что в начале встречи 6-го тура РПЛ «Акрон» смотрелся значительно лучше армейцев.

«Наш план доминировать, играть в свой футбол, но "Акрон" здорово выглядел в начале игры, первые пять минут были за ними. Было много единоборств, и мы их проигрывали. Когда ты проигрываешь много единоборств, ты проигрываешь мяч — в этом футболисты "Акрона" в начале были лучше.

Мы верим в то, что мы делаем. Сегодня мы начали неважно, но продолжили делать то, что тренируем и во что верим», — сказал Челестини в эфире «Матч ТВ».

ЦСКА победил «Акрон» со счетом 3:1 и теперь поднялся на второе место в таблице РПЛ.