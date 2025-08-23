Тренер «РБ Лейпциг» Вернер: Мы провалили матч с «Баварией»

Новый главный тренер «РБ Лейпцига»прокомментировал разгромное поражение своей команды от «Баварии» (0:6) в первом туре чемпионата Германии.

«Разочарованы. Однозначно, это было провальное выступление с нашей стороны. Нам не удалось сыграть как команде. Мы хорошо оборонялись в начале, но не смогли создать достаточно плотности в защите. Пропущенные нами голы были слишком простыми. Нам предстоит еще много работы», — сказал Вернер на пресс-конференции после матча.

Вернер летом возглавил «РБ Лейпциг», перебравшись из «Вердера». Во втором туре чемпионата Германии его новая команда сыграет дома с «Хайденхайм». Игра состоится 30 августа.