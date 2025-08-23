Источник: Мадридский «Атлетико» не проявляет интереса к трансферу Сперцяна

Мадридскийне проявляет интереса к атакующему полузащитнику и капитану, сообщил журналист

Ранее в прессе ходили слухи о возможном интересе со стороны «матрасников», и даже отмечалось, что испанский клуб выходил на окружение футболиста. Однако конкретных предложений и серьёзных переговоров по трансферу не было.

Информация о заинтересованности «Атлетико» в Сперцяне поступала от источника Arménie Football, который сообщал, что представители клуба контактировали с окружением игрока, но никаких конкретных деталей не разглашалось.

В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел восемь матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года.