Мадридскийрассматривает кандидатуру капитана «Краснодара»в качестве усиления состава, сообщает Armenie Football.

Как информирует источник, руководство «матрасников» провело переговоры с окружением 25-летнего полузащитника на предмет его перехода в стан мадридцев. Но пока никаких конкретных итогов этих встреч не последовало.

Ранее сообщалось об интересе к Сперцяну со стороны «Саутгемптона» и одного из португальских клубов.

Нынешнее соглашение Сперцяна с «Краснодаром» закачивается летом 2026 года. В этом сезоне он сыграл за команду во всех турнирах 8 матчей, забил в них 4 мяча и сделал 4 ассиста. Сейчас хавбека на Transfermarkt оценивают в 25 млн евро.