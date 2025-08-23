Семак: Много забитых мячей — это всегда радость для болельщиков

Главный тренерпрокомментировал победу своей команды в матче 6-го тура РПЛ против махачкалинского(4:0).

«Хорошая победа. Много забитых мячей. Это всегда радость для болельщиков. "Динамо" — крепкий орешек для любой команды. Хочу поблагодарить команду за игру. Будем готовиться к следующему матчу.

Выход Шилова? Мне кажется, воспитанники, которые в столь раннем возрасте дебютирует за "Зенит", вызывают особое внимание. Шилов — один из самых талантливых игроков академии. Внимание к нему повышенное. Надеюсь, он понимает, что нужно больше работать и расти.

Что касается Юры Горшкова — то он трудяга. И заслужил шанс выйти. Да, в первом тайме были ошибки, не только у него, но и у всех линии обороны. В целом нормальная игра и хороший результат», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

В следующем туре «Зенит» сыграет 30 августа дома против «Пари НН».