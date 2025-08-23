ПерерывЛокомотив — РостовОнлайн
    «Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
    Мостовой: Дела у «Спартака» налажены, просто где‑то не фартило

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Спартак
    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о победе московской команды в матче против «Рубина»(2:0).

    Александр Мостовой
    Александр Мостовой

    «Я говорил, что надо подождать и "Спартаку" все вернется, свои очки они наберут. Не может команда с таким составом идти внизу турнирной таблицы. По первым играм видно было, что "Спартак" не уступал соперникам, а в моменте даже превосходил их. Мне больше интересно сейчас посмотреть на тех, кто начнет переобуваться, кто строит из себя специалистов, экспертов. Интересно послушать их будет сейчас, ведь они недавно требовали уволить Станковича.

    Дела у команды были налажены, просто где‑то не фартило. Где‑то красных нахватали, где‑то пенальти не забили. Так бы уже в тройке были бы. Понятно, что впереди еще много игр, но "Спартак", "Зенит" и "Динамо" по‑любому будут в верхней части турнирной таблицы», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

    «Спартак» поднялся на 7-е место с 8 очками, «Рубин» остается пока что на 4-й строчке РПЛ с 10 баллами.

    Календарь и таблица РПЛ

    30 августа «Спартак» на своем поле примет «Сочи», «Рубин» в этот же день сыграет в гостях против «Оренбурга».

