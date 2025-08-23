1-й таймБайер — ХоффенхаймОнлайн
    Патрик Шик «Байер»«Байер» — «Хоффенхайм». Онлайн, прямая трансляция
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
    • «Челябинск» смог обыграть «Сокол» в матче Первой лиги
    • Криштиану Роналду установил уникальный рекорд за «Аль-Наср»
    «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях

    «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: счет матча 0:2, обзор голов

    «Тоттенхэм» одолел «Манчестер Сити» в гостевом матче 2-го тура АПЛ — 2:0.

    Бреннан Джонсон
    Бреннан Джонсон

    Счет открыл Бреннан Джонсон на 35-й минуте встречи, а в компенсированное время к первому тайму Жоау Палинья удвоил преимущество «шпор» и установил окончательный счет в матче.

    Манчестер Сити — Тоттенхэм 0:2
    Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (35'), 0:2 Жоау Палинья (45 + 2') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Райан Айт Нури (Натан Аке, 23'), Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес (Родриго Эрнандес, 75'), Оскар Бобб (Филип Фоден, 75'), Райан Шерки (Бернарду Силва, 54'), Омар Мармуш (Жереми Доку, 54'), Эрлинг Холанд Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 78'), Мохаммед Кудус (Лукас Бергвалль, 86'), Родриго Бентанкур, Жоау Палинья (Кевин Дансо, 90'), Папе Сарр, Педро Порро, Ришарлисон (Доминик Соланке, 78') Предупреждения: Бреннан Джонсон (34'), Кристиан Ромеро (68'), Николас Гонсалес (71'), Ришарлисон (71'), Педро Порро (81')

    «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице после двух встреч с 6 очками, «Сити» спустился на 6-ю позицию в АПЛ с 3 баллами.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Горожане» проведут следующий матч в гостях против «Брайтона» 31 августа, «Тоттенхэм» днем ранее встретится на своем поле с «Борнмутом».

