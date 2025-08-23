«Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях

одолелв гостевом матче 2-го тура АПЛ — 2:0.

Счет открыл Бреннан Джонсон на 35-й минуте встречи, а в компенсированное время к первому тайму Жоау Палинья удвоил преимущество «шпор» и установил окончательный счет в матче.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Сити — Тоттенхэм 0:2 Голы: 0:1 Бреннан Джонсон (35'), 0:2 Жоау Палинья (45 + 2') Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Рико Льюис, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Райан Айт Нури (Натан Аке, 23'), Тейьяни Рейндерс, Николас Гонсалес (Родриго Эрнандес, 75'), Оскар Бобб (Филип Фоден, 75'), Райан Шерки (Бернарду Силва, 54'), Омар Мармуш (Жереми Доку, 54'), Эрлинг Холанд Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Джед Спенс, Микки ван де Вен, Кристиан Ромеро, Бреннан Джонсон (Вильсон Одобер, 78'), Мохаммед Кудус (Лукас Бергвалль, 86'), Родриго Бентанкур, Жоау Палинья (Кевин Дансо, 90'), Папе Сарр, Педро Порро, Ришарлисон (Доминик Соланке, 78') Предупреждения: Бреннан Джонсон (34'), Кристиан Ромеро (68'), Николас Гонсалес (71'), Ришарлисон (71'), Педро Порро (81')

«Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице после двух встреч с 6 очками, «Сити» спустился на 6-ю позицию в АПЛ с 3 баллами.

«Горожане» проведут следующий матч в гостях против «Брайтона» 31 августа, «Тоттенхэм» днем ранее встретится на своем поле с «Борнмутом».