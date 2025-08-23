2-й таймРома — БолоньяОнлайн
    Джан Пьеро Гасперини главный тренер «Ромы»«Рома» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
    «Леванте» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    В матче второго тура чемпионата Испании «Барселона» сыграет в гостях у «Леванте». Поединок стартует в 22:30 по мск.

    Последний матч игрового дня, в котором «каталонцы» постараются одержать вторую победу. В прошлом туре они без труда справились с «Мальоркой». Теперь команда Ханси Флика лучшая по разнице голов.

    «Леванте» уступил «Алавесу». Ему нужно исправлять ситуацию, но с «Барселоной» этот номер может не пройти. «Блауграна» выиграли 4 из 5 очных встреч.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Коэффициенты букмекеров: 10.5 на победу «Леванте», 7.10 на ничью, 1.25 на победу «Барселоны».

    • По мнению экспертов LiveSport, «Барса» не встретит особого сопротивления.

    • Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Барселоны» со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Леванте» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

