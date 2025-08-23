Последний матч игрового дня, в котором «каталонцы» постараются одержать вторую победу. В прошлом туре они без труда справились с «Мальоркой». Теперь команда Ханси Флика лучшая по разнице голов.
«Леванте» уступил «Алавесу». Ему нужно исправлять ситуацию, но с «Барселоной» этот номер может не пройти. «Блауграна» выиграли 4 из 5 очных встреч.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров: 10.5 на победу «Леванте», 7.10 на ничью, 1.25 на победу «Барселоны».
- По мнению экспертов LiveSport, «Барса» не встретит особого сопротивления.
- Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Барселоны» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Леванте» — «Барселона» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.