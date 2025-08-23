ПерерывЛокомотив — РостовОнлайн
    Дмитрий Воробьёв«Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 19:15
    • «Авангард» всухую обыграл «Локомотив» в матче Кубка Блинова
  • 18:35
    • «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»
    Все новости спорта

    Гвардиола: Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Тоттенхэм
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о матче против «Тоттенхэма» (0:2).

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «В матче с "Тоттенхэмом" в этом сезоне было много выходов из обороны через пас и персональной опеки, как и в матчах с "Брентфордом" в прошлом.

    Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом. Мы недорабатываем в простых ситуациях. Я не просил игроков делать что-то исключительное. Под давлением мы ошибались в простых ситуациях, но создали достаточно моментов. Такое случается, это футбол.

    Это всего лишь второй тур. После матча против "Вулвс" все говорили, что все в порядке, но я сказал, что это всего лишь одна игра, и многое еще предстоит сделать.

    Я знаю, как мы работаем и что делают игроки. Есть много хорошего, но мы должны совершенствоваться. Шаг за шагом мы будем совершенствоваться и устанавливать больше связей», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице после двух встреч с 6 очками, «Сити» спустился на 6-ю позицию в АПЛ с 3 баллами.

    «Горожане» проведут следующий матч в гостях против «Брайтона» 31 августа, «Тоттенхэм» днем ранее встретится на своем поле с «Борнмутом».

