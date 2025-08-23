Гвардиола: Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом

Главный тренервысказался о матче против(0:2).

«В матче с "Тоттенхэмом" в этом сезоне было много выходов из обороны через пас и персональной опеки, как и в матчах с "Брентфордом" в прошлом.

Нужно играть по-другому. Мы говорили об этом. Мы недорабатываем в простых ситуациях. Я не просил игроков делать что-то исключительное. Под давлением мы ошибались в простых ситуациях, но создали достаточно моментов. Такое случается, это футбол.

Это всего лишь второй тур. После матча против "Вулвс" все говорили, что все в порядке, но я сказал, что это всего лишь одна игра, и многое еще предстоит сделать.

Я знаю, как мы работаем и что делают игроки. Есть много хорошего, но мы должны совершенствоваться. Шаг за шагом мы будем совершенствоваться и устанавливать больше связей», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

«Тоттенхэм» лидирует в турнирной таблице после двух встреч с 6 очками, «Сити» спустился на 6-ю позицию в АПЛ с 3 баллами.

«Горожане» проведут следующий матч в гостях против «Брайтона» 31 августа, «Тоттенхэм» днем ранее встретится на своем поле с «Борнмутом».