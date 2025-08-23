2-й таймРома — БолоньяОнлайн
    «Рома» — «Болонья». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:51
    • «Динамо» М разгромило «Пари НН» в матче РПЛ
  • 22:47
    • «Атлетико» и «Эльче» сыграли вничью в матче Примеры
  • 21:38
    • «Боруссия» Д и «Санкт-Паули» сыграли вничью в матче Бундеслиги
  • 21:27
    • Дубль Дьекереша помог «Арсеналу» обыграть «Лидс» в матче АПЛ
  • 20:37
    • «Ростов» совершил камбэк и сыграл вничью с «Локомотивом» в матче РПЛ
    Галактионов: Нельзя выходить на второй тайм с нотками, что игра закончилась

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о матче против «Ростова» (3:3).

    Михаил Галактионов
    Михаил Галактионов

    «Нацеливали в перерыве команду на то, что нельзя сопернику дать вернуться в игру. Нельзя выходить с нотками, что игра закончилась. Но сразу же получили пенальти, соперник получил уверенность. Не имеем права допускать такие вещи.

    Надо продолжать играть в свою игру. Не отказываться от нее. Когда же ты начинаешь давать сопернику все делать, то он пользуется своими шансами.

    Больше огорчает, что после такого первого тайма упускаем преимущество. Надо прибавлять», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

    После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 14-й позиции (4).

