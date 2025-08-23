Галактионов: Нельзя выходить на второй тайм с нотками, что игра закончилась

Главный тренервысказался о матче против(3:3).

«Нацеливали в перерыве команду на то, что нельзя сопернику дать вернуться в игру. Нельзя выходить с нотками, что игра закончилась. Но сразу же получили пенальти, соперник получил уверенность. Не имеем права допускать такие вещи.

Надо продолжать играть в свою игру. Не отказываться от нее. Когда же ты начинаешь давать сопернику все делать, то он пользуется своими шансами.

Больше огорчает, что после такого первого тайма упускаем преимущество. Надо прибавлять», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

После этого матча «Локомотив» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Ростов» — на 14-й позиции (4).