Карло Анчелотти планирует вызвать Луиса Энрике в сборную Бразилии

Нападающийвернется в сборную

Главный тренер команды Карло Анчелотти планирует объявить состав сборной 25 августа, и в числе вызванных будет Луис Энрике, сообщает ESPN.

Поскольку Бразилия уже досрочно обеспечила выход на чемпионат мира 2026 года, Анчелотти намерен использовать матчи отбора с Чили (4 сентября) и Боливией (9 сентября) для проверки резерва.

В составе национальной команды Бразилии он провел шесть матчей и забил два гола. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл три матча, пока без результативных действий.