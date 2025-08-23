ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Карло Анчелотти планирует вызвать Луиса Энрике в сборную Бразилии

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Футбол России РПЛ Зенит Сборная Бразилии
    Нападающий «Зенита» Луис Энрике вернется в сборную Бразилии.

    Луис Энрике
    
    Луис Энрике

    Главный тренер команды Карло Анчелотти планирует объявить состав сборной 25 августа, и в числе вызванных будет Луис Энрике, сообщает ESPN.

    Поскольку Бразилия уже досрочно обеспечила выход на чемпионат мира 2026 года, Анчелотти намерен использовать матчи отбора с Чили (4 сентября) и Боливией (9 сентября) для проверки резерва.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    В составе национальной команды Бразилии он провел шесть матчей и забил два гола. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он сыграл три матча, пока без результативных действий.

