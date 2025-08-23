У дортмундцев за плечами хороший сезон. Они попали в Лигу чемпионов, финишировав на 4-м месте в таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» такими успехами похвастаться не может. Клуб с трудом избежал вылета и стыковых матчей. Теперь у него есть второй шанс лучше провести сезон.
Если говорить о шансах, то, наверное, «Боруссия» в этом плане имеет преимущество. В прошлом сезоне «шмели» дважды обыграли соперника. Посмотрим, сможет ли «Боруссия» продлить серию.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают такие котировки: 4.20 на победу «Санкт-Паули», 1.93 на победу «Боруссии».
- Эксперты LiveSport считают, что «Боруссия» быстро покажет кто есть кто.
- Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии»« со счетом 1:0.
