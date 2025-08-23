1-й таймЛокомотив — РостовОнлайн
    «Локомотив» — «Ростов». Онлайн, прямая трансляция
  • 18:12
    • «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» на своем поле
  • 16:32
    • «Тоттенхэм» всухую обыграл «Манчестер Сити» в гостях
  • 15:54
    • «Спартак» в гостях оказался сильнее «Рубина»
  • 13:15
    • Антон Миранчук стал игроком московского «Динамо»
  • 18:35
    • «Унион» обыграл «Штутгарт», «Аугсбург» одолел в гостях «Фрайбург»
    «Санкт-Паули» — «Боруссия»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Санкт-Паули Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    Дортмундская «Боруссия» сыграет в гостях у «Санкт-Паули» в матче первого тура немецкой Бундеслиги. Игра состоится 23 августа в 19:30 мск.

    У дортмундцев за плечами хороший сезон. Они попали в Лигу чемпионов, финишировав на 4-м месте в таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» такими успехами похвастаться не может. Клуб с трудом избежал вылета и стыковых матчей. Теперь у него есть второй шанс лучше провести сезон.

    Если говорить о шансах, то, наверное, «Боруссия» в этом плане имеет преимущество. В прошлом сезоне «шмели» дважды обыграли соперника. Посмотрим, сможет ли «Боруссия» продлить серию.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают такие котировки: 4.20 на победу «Санкт-Паули», 1.93 на победу «Боруссии».

    • Эксперты LiveSport считают, что «Боруссия» быстро покажет кто есть кто.

    • Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии»« со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча "Санкт-Паули" — "Боруссия" Д смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • «Железнодорожники» уверенно победят?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • «Матрасники» не заметят «Эльче»
  • «Атлетико» — «Эльче». Прогноз и ставки
  • 2.85
    •
  • У «Динамо» будут проблемы и с «Пари НН»?
  • «Динамо» — «Пари НН». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
