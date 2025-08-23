Дортмундскаясыграет в гостях ув матче первого тура немецкой Бундеслиги. Игра состоится 23 августа в 19:30 мск.

У дортмундцев за плечами хороший сезон. Они попали в Лигу чемпионов, финишировав на 4-м месте в таблице Бундеслиги. «Санкт-Паули» такими успехами похвастаться не может. Клуб с трудом избежал вылета и стыковых матчей. Теперь у него есть второй шанс лучше провести сезон.

Если говорить о шансах, то, наверное, «Боруссия» в этом плане имеет преимущество. В прошлом сезоне «шмели» дважды обыграли соперника. Посмотрим, сможет ли «Боруссия» продлить серию.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают такие котировки: 4.20 на победу «Санкт-Паули», 1.93 на победу «Боруссии».

Эксперты LiveSport считают, что «Боруссия» быстро покажет кто есть кто.

Искусственный интеллект предсказал победу «Боруссии»« со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча "Санкт-Паули" — "Боруссия" Д смотрите на LiveCup.Run.

