Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой

Нападающий московскоговысказался о своем восстановлении после разрыва крестообразных связок колена.

Напомним, что форвард получил травму в матче 19-го тура прошедшего сезона РПЛ против «Ростова» (1:1).

«Восстановление проходит хорошо. Последнюю неделю тренируюсь полноценно с командой, делаю все упражнения. Очень рад, очень скучал. Так что в скором времени надеюсь, что болельщики увидят меня на поле. Благодарен каждому на этом этапе, кто мне помогал, кто меня восстанавливал, начиная от реабилитологов и докторов, заканчивая моей семьей, которая каждый день была со мной.

Самый тяжёлый этап, наверное, первый месяц, когда нужно было добиться нужного угла ноги, всякие нюансы. Потом как‑то быстро время пролетело, и в последние два месяца тоже непростой этап был. Тяжёлая работа пошла, можно сказать, сборы полноценные. Я жил с командой. И вот готовлюсь, чтобы в скором времени появиться на поле.

Сейчас такое же рвение, хочется выйти на поле, как и в детстве, когда приходил на стадион в Химках, где ещё "Динамо" играло. Я ездил на каждую игру, старался не пропускать, так что сейчас, понятно, я на каждой игре. Хочется выйти и помочь команде. Для меня это такой, можно сказать, тяжёлый этап. Впервые такое в карьере, когда я пропускаю очень много времени, не появляюсь на поле. Мне не то что непривычно, а как‑то не по себе. Когда сидишь, с трибуны смотришь, хочешь помочь команде, но понимаешь, что в данную минуту нереально это сделать», — сказал Тюкавин «Матч ТВ».

Действующее соглашение форварда с «Динамо» рассчитано до лета 2030-го года.

После 5-и туров в нынешнем сезоне РПЛ «бело-голубые» занимают 11-е место в таблице с 5-ю очками в активе.