    Альфонсо Дэвис «Бавария»«Бавария» — «РБ Лейпциг». Онлайн, прямая трансляция
  • 21:15
    • Палмер выйдет в стартовом составе «Челси» на матч АПЛ против «Вест Хэма»
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
  • 21:05
    • Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
    Форвард «Динамо» Тюкавин заявил, что полноценно тренируется с командой

    Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем восстановлении после разрыва крестообразных связок колена.

    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» М
    Константин Тюкавин — нападающий «Динамо» М

    Напомним, что форвард получил травму в матче 19-го тура прошедшего сезона РПЛ против «Ростова» (1:1).

    «Восстановление проходит хорошо. Последнюю неделю тренируюсь полноценно с командой, делаю все упражнения. Очень рад, очень скучал. Так что в скором времени надеюсь, что болельщики увидят меня на поле. Благодарен каждому на этом этапе, кто мне помогал, кто меня восстанавливал, начиная от реабилитологов и докторов, заканчивая моей семьей, которая каждый день была со мной.

    Самый тяжёлый этап, наверное, первый месяц, когда нужно было добиться нужного угла ноги, всякие нюансы. Потом как‑то быстро время пролетело, и в последние два месяца тоже непростой этап был. Тяжёлая работа пошла, можно сказать, сборы полноценные. Я жил с командой. И вот готовлюсь, чтобы в скором времени появиться на поле.

    Действующее соглашение форварда с «Динамо» рассчитано до лета 2030-го года.

    После 5-и туров в нынешнем сезоне РПЛ «бело-голубые» занимают 11-е место в таблице с 5-ю очками в активе.

