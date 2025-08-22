ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Слот ответил, будут ли у «Ливерпуля» новые покупки до закрытия летнего трансферного окна

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Трансферы
    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот сообщил, готовы ли красные купить новых футболистов до закрытия трансферного окна.

    Арне Слот
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арне Слот

    Этим летом мерсисайдский клуб подписал Флориана Вирца и Жереми Фримпонга из «Байера», а также Уго Экитике из «Айнтрахта».

    «Я не думаю, что в ближайшие пару недель у нас будет много работы. Это означало бы, что я недоволен составом, но на самом деле я очень доволен. Идеально, когда на каждой позиции есть по два игрока примерно одного уровня, но я бы предпочёл, чтобы их было меньше, чем больше, потому что тогда мне пришлось бы расстраивать многих футболистов.

    Но если есть игроки, которые действительно могут сделать нас сильнее, значит, клуб привлечёт их, как делал это прежде. Но только если всё будет правильно — подходящий игрок, цена и позиция», — приводит слова Слота Liverpool Echo.

