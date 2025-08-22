2-й таймОренбург — АхматОнлайн
    Ираклий Квеквескири«Оренбург» — «Ахмат». Онлайн, прямая трансляция
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 16:27
    • «СЭ»: Антон Миранчук стал футболистом «Динамо»
  • 16:02
    • Ренату Вейга стал игроком «Вильярреала»
  • 15:21
    • Ари покинул пост спортивного директора «Торпедо»
  • 12:42
    • «Динамо» рассталось с Лаксальтом
    «Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

    Хорди Томпсон
    Хорди Томпсон

    В составе хозяев дублем отличился Хорди Томпсон на 1-й и 45-й минутах. Во втором тайме «Ахмат» отыгрался усилиями Исмаэля и Максима Сидорова на 47-й и 56-й минутах встречи.

    К слову, грозненцы играли в меньшинстве с 5-й минуты после удаления Эгаша Касинтуры. На 63-й минуте капитан гостей Лечи Садулаев оставил свою команду вдевятером.

    «Ахмат» набрал 7 очков и расположился на 7-й позиции в турнирной позиции, «оренбург» расположился вслед за грозненцами с 6 баллами в активе.

    Следующий матч в РПЛ «Ахмат» проведет в гостях против «Ростова» 30 августа, «Оренбург» в этот же день примет «Рубин».

