«Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»

сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 2:2.

В составе хозяев дублем отличился Хорди Томпсон на 1-й и 45-й минутах. Во втором тайме «Ахмат» отыгрался усилиями Исмаэля и Максима Сидорова на 47-й и 56-й минутах встречи.

К слову, грозненцы играли в меньшинстве с 5-й минуты после удаления Эгаша Касинтуры. На 63-й минуте капитан гостей Лечи Садулаев оставил свою команду вдевятером.

«Ахмат» набрал 7 очков и расположился на 7-й позиции в турнирной позиции, «оренбург» расположился вслед за грозненцами с 6 баллами в активе.

Следующий матч в РПЛ «Ахмат» проведет в гостях против «Ростова» 30 августа, «Оренбург» в этот же день примет «Рубин».