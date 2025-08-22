ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    В «Наполи» высказались о трансфере Кварацхелии

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис высказался о переходе Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ» в январе 2025 года.

    Хвича Кварацхелия
    Хвича Кварацхелия

    «Мне пришлось продать Кварацхелию, потому что его агент пригрозил сослаться на норму, позволяющую футболисту в одностороннем порядке расторгнуть контракт с клубом при выплате компенсации.

    После первого, фантастического сезона грузина мы сразу начали работать над продлением его контракта, предложив очень серьёзное повышение зарплаты, потому что было очевидно: слишком низкая зарплата привлечёт половину Европы, готовую осыпать его золотыми горами. Но этого оказалось недостаточно. Его агент Мамука Джугели имел другие планы — и для себя, и для игрока. Он хотел получить большую комиссию от другого клуба и двузначный оклад для Хвичи», — приводит слова Де Лаурентиса RMC Sport.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Соглашение Кварацхелии с «ПСЖ» рассчитан до 2029 года.

