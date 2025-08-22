2-й таймРеал Бетис — АлавесОнлайн
    Эктор Беллерин«Реал Бетис» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
    Дркушич — о турнирном положении «Зенита»: Ситуация непростая, но ее можно исправить

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит
    Защитник «Зенита» Ваня Дркушич высказался о неудачном старте своей команды в нынешнем сезоне РПЛ.

    Ваня Дркушич — защитник «Зенита»
    Ваня Дркушич — защитник «Зенита»

    «Зенит стартовал в чемпионате России не так, как бы хотелось? Ситуация непростая, но ее можно исправить. Каждый игрок должен работать на максимуме своих возможностей. И нам нужно оставаться позитивными, тогда всё будет хорошо.

    Шесть очков, набранные в пяти матчах, — ​для "Зенита" плохой результат, и мы все это понимаем. Но впереди еще 25 матчей, в которых разыгрываются 75 очков. Так что мы остаемся в игре, просто надо начать побеждать. Уже с ближайшего тура, в котором мы встретимся с махачкалинским "Динамо".

    Атмосфера в коллективе? Мы профессиональные футболисты и хорошо понимаем, в какой ситуации находимся. Я вижу, что все ребята работают на тренировках с полной самоотдачей. Если так и продолжать, результат придет.

    Какой матч из пяти на старте чемпионата был самым сложным? Против "Спартака". Когда ты ведешь в счете, потом пропускаешь один раз и второй, а сразу после перерыва остаешься в меньшинстве, психологически это очень тяжело. Лучший? Первый тайм с "Рубином" получился хорошим. Если говорить о целом матче, тогда это противостояние с ЦСКА дома. Мы создавали достаточно много моментов, но не смогли забить больше и победить», — сказал Дркушич пресс-службе «Зенита».

  • Владислав Батурин: Цикл Семака в «Зените» закончился
  • Известный футбольный телекомментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о центральных матчах пятого тура РПЛ
  • 20/08/2025

    • После 5-и туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 9-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

    В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» завтра, 23-го августа в 16:15 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

