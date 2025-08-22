Дркушич — о турнирном положении «Зенита»: Ситуация непростая, но ее можно исправить

Защитниквысказался о неудачном старте своей команды в нынешнем сезоне РПЛ.

«Зенит стартовал в чемпионате России не так, как бы хотелось? Ситуация непростая, но ее можно исправить. Каждый игрок должен работать на максимуме своих возможностей. И нам нужно оставаться позитивными, тогда всё будет хорошо.

Шесть очков, набранные в пяти матчах, — ​для "Зенита" плохой результат, и мы все это понимаем. Но впереди еще 25 матчей, в которых разыгрываются 75 очков. Так что мы остаемся в игре, просто надо начать побеждать. Уже с ближайшего тура, в котором мы встретимся с махачкалинским "Динамо".

Атмосфера в коллективе? Мы профессиональные футболисты и хорошо понимаем, в какой ситуации находимся. Я вижу, что все ребята работают на тренировках с полной самоотдачей. Если так и продолжать, результат придет.

Какой матч из пяти на старте чемпионата был самым сложным? Против "Спартака". Когда ты ведешь в счете, потом пропускаешь один раз и второй, а сразу после перерыва остаешься в меньшинстве, психологически это очень тяжело. Лучший? Первый тайм с "Рубином" получился хорошим. Если говорить о целом матче, тогда это противостояние с ЦСКА дома. Мы создавали достаточно много моментов, но не смогли забить больше и победить», — сказал Дркушич пресс-службе «Зенита».

После 5-и туров в РПЛ «сине-бело-голубые» занимают 9-е место в таблице с 6-ю очками в активе.

В следующем матче чемпионата России «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» завтра, 23-го августа в 16:15 по мск.