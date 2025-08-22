2-й таймРеал Бетис — АлавесОнлайн
    Эктор Беллерин«Реал Бетис» — «Алавес». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:59
    • «Челси» одержал уверенную победу над «Вест Хэмом» в матче АПЛ
  • 23:40
    • ПСЖ обыграл «Анже» в матче Лиги 1
  • 23:31
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разгромить «Лейпциг» в матче Бундеслиги
  • 20:01
    • «Оренбург» в большинстве не смог обыграть «Ахмат»
  • 21:44
    • «Ак Барс» одолел московское «Динамо» в товарищеском матче
    Булыкин высказался за ужесточение лимита в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Локомотив Зенит Краснодар Спартак
    Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин дал комментарий по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров.

    Дуглас Сантос — игрок «Зенита»
    Дуглас Сантос — игрок «Зенита»

    «Можно ужесточить, я думаю, лимит, и тогда народ не будет думать так часто про трансферы, и будут покупать точечно. Команды РПЛ будут покупать для того, чтобы эти иностранцы приносили пользу клубу, чтобы он прогрессировал. А у нас иногда наберут иностранцев, лишь бы они были в составе, а как они играют, уже никого не волнует. А ты задаёшься вопросом, для чего нам нужна молодёжь, для чего нам нужны свои академии и сборная, если свои не играют? Посмотреть на "Зенит", "Краснодар", "Спартак", там всего по три россиянина играет. "Локомотив" выбрал правильную стратегию, и его сейчас все поддерживают», — приводит слова Булыкина «ЕВРО-ФУТБОЛ. Ру».

    В текущем сезоне команда может выпустить 8 легионеров в стартовом составе на матчах РПЛ. Со следующего сезона планируется уменьшить число иностранцев на поле до пяти игроков, а в заявке на сезон не больше 10.

