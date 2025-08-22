Булыкин высказался за ужесточение лимита в РПЛ

Экс-форвард сборной Россиидал комментарий по поводу возможного ужесточения лимита на легионеров.

«Можно ужесточить, я думаю, лимит, и тогда народ не будет думать так часто про трансферы, и будут покупать точечно. Команды РПЛ будут покупать для того, чтобы эти иностранцы приносили пользу клубу, чтобы он прогрессировал. А у нас иногда наберут иностранцев, лишь бы они были в составе, а как они играют, уже никого не волнует. А ты задаёшься вопросом, для чего нам нужна молодёжь, для чего нам нужны свои академии и сборная, если свои не играют? Посмотреть на "Зенит", "Краснодар", "Спартак", там всего по три россиянина играет. "Локомотив" выбрал правильную стратегию, и его сейчас все поддерживают», — приводит слова Булыкина «ЕВРО-ФУТБОЛ. Ру».

В текущем сезоне команда может выпустить 8 легионеров в стартовом составе на матчах РПЛ. Со следующего сезона планируется уменьшить число иностранцев на поле до пяти игроков, а в заявке на сезон не больше 10.