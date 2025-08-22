22 августа в Мюнхенеприметв матче первого тура немецкой Бундеслиги. Начало игры в 21:30 мск.

«Бавария» стартовала с победы в Суперкубке Германии. Команда Компани обыграла «Штутгарт» 2:1 и выиграла первый трофей в сезоне.

«Лейпциг» обыграл «Зандхаузен» со счетом 4:2 в рамках раунда Кубка Германии, тем самым также начав сезон с победы.

В последних пяти поединках «Бавария» одержала две победы, «Лейпциг» одну, дважды была зафиксирована ничья.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 1.24 и 10.5 соответственно.

Эксперты LiveSport в своем рассказали, будут ли у «Баварии» проблемы в этом матче.

Искусственный интеллект спрогнозировал нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Бавария» — «Лейпциг» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.