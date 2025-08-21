Ташуев: Мое мнение, что «Саутгемптон» — не совсем уровень Сперцяна

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о возможном трансфере Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

«Мое мнение, что "Саутгемптон" — не совсем уровень Сперцяна. Чемпионшип, есть Чемпионшип.

Давить вообще бесполезно, вообще без шансов. На Сергея Николаевича такое никак не влияет, 100 процентов. Я думаю, что давление никак не повлияет. Только разумные вещи.

Насколько знаю Эдика, он скромный и профессиональный парень. Страшно любит футбол в хорошем смысле. Одержим футболом. Он играет в очень хорошем клубе, где есть все для развития. Он играет в сборной Армении, там ему хватает международных матчей. После этих игр он еще может более выгодное предложение получить. Не думаю, что мотивация упадет», — приводит слова Ташуева «Спорт день за днем».

В прошлом сезоне Сперцян стал одним из ключевых игроков «быков» и помог им завоевать первый в истории клуба чемпионский титул. Полузащитник забил 11 мячей и отдал семь голевых передач в 28 матчах