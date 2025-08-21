«Янг Бойз» обыграл «Слован», а «Генк» разгромил «Лех» в квалификации ЛЕ

«Янг Бойз» Фото: globallookpress.com
В одной из встреч «Янг Бойз» одолел «Слован» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче гости забили на 15-й минуте благодаря точному удару Криса Бедьи.
Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.
В параллельном матче «Генк» разгромил «Лех» со счетом 5:1.
У бельгийской команды дубль оформил Патрик Грошовский, который забил свои голы на 10-й и 25-й минутах.
Еще по голу записали на свой счет Брайан Хейнен на 33-й минуте и О Хюн Кю на 40-й минуте. На 48-й минуте защитник «Леха» Михал Гургуль забил гол в свои ворота.
Единственный гол у польской команды забил Филип Ягелло на 19-й минуте.
Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.