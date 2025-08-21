«Янг Бойз» обыграл «Слован», а «Генк» разгромил «Лех» в квалификации ЛЕ

Завершились 2 первых матча финального раунда квалификации Лиги Европы.

В одной из встреч «Янг Бойз» одолел «Слован» со счетом 1:0.

Единственный гол в этом матче гости забили на 15-й минуте благодаря точному удару Криса Бедьи.

Ответная игра между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.

В параллельном матче «Генк» разгромил «Лех» со счетом 5:1.

У бельгийской команды дубль оформил Патрик Грошовский, который забил свои голы на 10-й и 25-й минутах.

Еще по голу записали на свой счет Брайан Хейнен на 33-й минуте и О Хюн Кю на 40-й минуте. На 48-й минуте защитник «Леха» Михал Гургуль забил гол в свои ворота.

Единственный гол у польской команды забил Филип Ягелло на 19-й минуте.

Ответный матч между этими командами состоится 28-го августа в 21:00 по мск.