Горшков: Настроение боевое. Нужно набирать три очка

Защитниквысказался о тренировке команды на Дворцовой площади и предстоящем матче противиз Махачкалы.

«Тренировка? Я получил большое удовольствие, очень приятно, что такое количество людей приходит, в прошлом году тоже много пришло. Для людей праздник, и для нас тоже. Всегда только положительные эмоции, когда встречаешься с болельщиками, они заряжают энергией. В каком еще знаковом месте хотел бы провести тренировку? Наверное, на Крестовском острове.

Настроение? Боевое. Нужно набирать три очка. Все мысли только о победе. Оцениваю подготовку максимально. Выполнили хорошую работу. Остались маленькие нюансы и будем готовы», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Динамо» Мх состоится в субботу, 23 августа, на стадионе «Газпром Арена». Начало — 16:15 мск.

Напомним, что «Зенит» занимает только девятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.