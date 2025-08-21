ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Альваро МонтороОчередь за талантами: пять южноамериканских жемчужин на радаре европейских клубов
  • 14:39
    Дубль Радулова помог «Локомотиву» выиграть у «Сибири» на Кубке Блинова
  • 14:00
    Доннарумма на тренировке «ПСЖ» работал отдельно от Сафонова и Шевалье
  • 11:18
    В «Зените» отреагировали на слухи о возможном увольнении Семака
  • 08:38
    Романо: Эзе переходит в «Арсенал» за 69 млн евро
  • 07:06
    Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
    Горшков: Настроение боевое. Нужно набирать три очка

    Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался о тренировке команды на Дворцовой площади и предстоящем матче против «Динамо» из Махачкалы.

    Юрий Горшков
    Юрий Горшков

    «Тренировка? Я получил большое удовольствие, очень приятно, что такое количество людей приходит, в прошлом году тоже много пришло. Для людей праздник, и для нас тоже. Всегда только положительные эмоции, когда встречаешься с болельщиками, они заряжают энергией. В каком еще знаковом месте хотел бы провести тренировку? Наверное, на Крестовском острове.

    Настроение? Боевое. Нужно набирать три очка. Все мысли только о победе. Оцениваю подготовку максимально. Выполнили хорошую работу. Остались маленькие нюансы и будем готовы», — цитирует Горшкова «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Динамо» Мх состоится в субботу, 23 августа, на стадионе «Газпром Арена». Начало — 16:15 мск.

    Напомним, что «Зенит» занимает только девятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.

