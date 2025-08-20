«Реал» начал сезон с вязкой победы над «Осасуной»: Мбаппе всё решил с пенальти

На «Сантьяго Бернабеу» все ждали зрелищного футбола: первый матч в Ла Лиге под руководством Хаби Алонсо, новые лица в составе, Мбаппе с «десяткой» на спине, унаследованной от Луки Модрича. Но первые 45 минут были скорее дозой снотворного.
«Реал» контролировал мяч более 70% времени, но всё это оборачивалось лишь дальними ударами защитников — Эдер Милитао и Дин Хёйсен проверяли вратаря «Осасуны» Серхио Эрреру из-за пределов штрафной, но не более. Мбаппе в одном моменте пытался мягко уложить мяч в дальний угол, но промахнулся, а после не смог как следует пробить после передачи Винисиуса.
Гости, финишировавшие девятыми в прошлом сезоне, явно не собирались открываться: насыщенная оборона, плотные линии и надежда на стандарты или ошибки «Реала». В первом тайме план Ягобы Аррасате работал безупречно.
Один фол всё изменил
Развязка пришла сразу после перерыва. Мбаппе получил мяч на краю штрафной, изящным движением убрал защитника и наткнулся на неловкий подкат Хуана Круса. Арбитр мгновенно указал на точку.
Килиан сам же подошёл к мячу. Легкое замедление разбега, удар в угол, Эррера заваливается в противоположную сторону. 1:0, и новый сезон для француза начался так же, как заканчивался прошлый — с гола.
Трудно сказать, что «Реалу» повезло с пенальти. Скорее — повезло с умением Мбаппе его заработать и реализовать. Француз зряче убрал мяч из-под ног соперника и удобно подставился. И это тоже говорит о классе нападающего.
Алонсо и новые лица
Для Хаби Алонсо это был дебют в Ла Лиге в роли главного тренера «Реала». Испанец продемонстрировал решительность: в старт попали сразу три новичка — Трент Александер-Арнольд, Хёйсен и Альваро Каррерас. В отсутствие травмированного Джуда Беллингема и целой группы лидеров (Камавинга, Менди, Эндрик, а также дисквалифицированного Рюдигера) состав выглядел обновлённым, но не потерял целостности.
Второй тайм подтвердил: команда под руководством Алонсо будет строиться на контроле мяча и индивидуальном мастерстве звёзд, прежде всего Мбаппе.
Главные аплодисменты трибун после гола Мбаппе достались ещё одному юному таланту — 18-летнему аргентинцу Франко Мастантуоно. Франко дебютировал за «Реал» и был встречен овацией. Он даже мог забить: его удар с острого угла вытащил Эррера.
Но у «Осасуны» был шанс спасти игру! Анте Будимир пробил головой из убойной позиции, но отправил мяч над перекладиной. В добавленное время гости остались вдесятером: Абель Бретонес получил прямую красную за фол против Гонсало Гарсии. Адекватного повтора в трансляции так и не было, остаётся лишь надеяться, что арбитр видел больше, чем зрители. Иначе эпизод совсем не был поход на удаление — игрок гостей точно сделал движение в сторону лица Гонсало, однако непонятно, насколько грубым оно было.
Под контролем, но без блеска
«Реал» не выглядел ярко, но и не допустил провалов. В концовке команда могла увеличить счёт — Арда Гюлер бил опасно, снова тревожил оборону Мбаппе, но второй гол так и не пришёл. Хаби Алонсо предпочёл не рисковать, а довести дело до победы.
Дани Карвахаль вернулся на поле после долгого перерыва и отметил: «Мы знали, что подготовка была скомканной, но важно было начать с победы. И мы это сделали». Возвращение капитана в первом же матче сезона — важный шаг и с психологической точки зрения.
Для «Реала» это лишь первый матч, но уже понятно: ставка сделана на то, чтобы Мбаппе стал не только главным бомбардиром, но и новым символом команды. Француз теперь играет под номером «10», и, как отметил Алонсо, «его желание побеждать и вести команду за собой видно каждый день».
Победа над «Осасуной» — далеко не шедевр, но уверенный старт. В новом сезоне, где конкуренция с «Барселоной» и «Атлетико» обещает быть острой, такие матчи и будут определять судьбу чемпионской гонки.