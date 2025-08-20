«Реал» начал сезон с вязкой победы над «Осасуной»: Мбаппе всё решил с пенальти

Килиан Мбаппе снова стал главным героем мадридского «Реала». Его пенальти в начале второго тайма открыл счёт новому сезону и позволил команде Хаби Алонсо обыграть «Осасуну» — 1:0. Матч получился трудным, временами тягучим, но три очка на старте сезона «сливочные» взяли, сохранив свою уникальную серию — они не проигрывают в первых турах чемпионата с 2008 года.

Футбол. Испания. Ла Лига Реал Мадрид — Осасуна 1:0 Гол: 1:0 Килиан Мбаппе (пенальти) (51') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Альваро Фернандес, Эдер Милитао, Трент Александер-Арнольд (Даниэль Карвахаль, 68'), Федерико Вальверде, Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Даниель Себальос, 90'), Браим Диас (Франко Мастантуоно, 68'), Дин Хейзен, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор (Гонсало Гарсия, 78') Осасуна: Серхио Эррера, Абель Бретонес, Валентен Розье, Хуан Крус (Рауль Гарсия, 85'), Алехандро Катена, Флавиен Бойомо, Аймар Орос (Мойсес Гомес, 78'), Рубен Гарсия (Виктор Муньос, 66'), Хон Монкайола, Лукас Торро, Анте Будимир Предупреждения: Alessio Lisci (51'), Килиан Мбаппе (90') Удаление: Абель Бретонес (90 + 4')

На «Сантьяго Бернабеу» все ждали зрелищного футбола: первый матч в Ла Лиге под руководством Хаби Алонсо, новые лица в составе, Мбаппе с «десяткой» на спине, унаследованной от Луки Модрича. Но первые 45 минут были скорее дозой снотворного.

«Реал» контролировал мяч более 70% времени, но всё это оборачивалось лишь дальними ударами защитников — Эдер Милитао и Дин Хёйсен проверяли вратаря «Осасуны» Серхио Эрреру из-за пределов штрафной, но не более. Мбаппе в одном моменте пытался мягко уложить мяч в дальний угол, но промахнулся, а после не смог как следует пробить после передачи Винисиуса.

Эдер Милитао globallookpress.com

Гости, финишировавшие девятыми в прошлом сезоне, явно не собирались открываться: насыщенная оборона, плотные линии и надежда на стандарты или ошибки «Реала». В первом тайме план Ягобы Аррасате работал безупречно.

Один фол всё изменил

Развязка пришла сразу после перерыва. Мбаппе получил мяч на краю штрафной, изящным движением убрал защитника и наткнулся на неловкий подкат Хуана Круса. Арбитр мгновенно указал на точку.

Килиан сам же подошёл к мячу. Легкое замедление разбега, удар в угол, Эррера заваливается в противоположную сторону. 1:0, и новый сезон для француза начался так же, как заканчивался прошлый — с гола.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Трудно сказать, что «Реалу» повезло с пенальти. Скорее — повезло с умением Мбаппе его заработать и реализовать. Француз зряче убрал мяч из-под ног соперника и удобно подставился. И это тоже говорит о классе нападающего.

Алонсо и новые лица

Для Хаби Алонсо это был дебют в Ла Лиге в роли главного тренера «Реала». Испанец продемонстрировал решительность: в старт попали сразу три новичка — Трент Александер-Арнольд, Хёйсен и Альваро Каррерас. В отсутствие травмированного Джуда Беллингема и целой группы лидеров (Камавинга, Менди, Эндрик, а также дисквалифицированного Рюдигера) состав выглядел обновлённым, но не потерял целостности.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Второй тайм подтвердил: команда под руководством Алонсо будет строиться на контроле мяча и индивидуальном мастерстве звёзд, прежде всего Мбаппе.

Главные аплодисменты трибун после гола Мбаппе достались ещё одному юному таланту — 18-летнему аргентинцу Франко Мастантуоно. Франко дебютировал за «Реал» и был встречен овацией. Он даже мог забить: его удар с острого угла вытащил Эррера.

Франко Мастантуоно globallookpress.com

Но у «Осасуны» был шанс спасти игру! Анте Будимир пробил головой из убойной позиции, но отправил мяч над перекладиной. В добавленное время гости остались вдесятером: Абель Бретонес получил прямую красную за фол против Гонсало Гарсии. Адекватного повтора в трансляции так и не было, остаётся лишь надеяться, что арбитр видел больше, чем зрители. Иначе эпизод совсем не был поход на удаление — игрок гостей точно сделал движение в сторону лица Гонсало, однако непонятно, насколько грубым оно было.

Арбитр удаляет Круса globallookpress.com

Под контролем, но без блеска

«Реал» не выглядел ярко, но и не допустил провалов. В концовке команда могла увеличить счёт — Арда Гюлер бил опасно, снова тревожил оборону Мбаппе, но второй гол так и не пришёл. Хаби Алонсо предпочёл не рисковать, а довести дело до победы.

Дани Карвахаль вернулся на поле после долгого перерыва и отметил: «Мы знали, что подготовка была скомканной, но важно было начать с победы. И мы это сделали». Возвращение капитана в первом же матче сезона — важный шаг и с психологической точки зрения.

Для «Реала» это лишь первый матч, но уже понятно: ставка сделана на то, чтобы Мбаппе стал не только главным бомбардиром, но и новым символом команды. Француз теперь играет под номером «10», и, как отметил Алонсо, «его желание побеждать и вести команду за собой видно каждый день».

Победа над «Осасуной» — далеко не шедевр, но уверенный старт. В новом сезоне, где конкуренция с «Барселоной» и «Атлетико» обещает быть острой, такие матчи и будут определять судьбу чемпионской гонки.