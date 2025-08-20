Лукин: Готов к конкуренции с Жоао Виктором

Центральный защитник ЦСКАрассказал, что готов бороться с новичком армейцевза место в основном составе.

«Приезд в команду Жоао Виктора — это конкуренция для меня, и она заставляет расти. Я готов к этой конкуренции, буду стараться так же отдавать всего себя на тренировках, в играх. Будем смотреть, работать. Для меня ничего не меняется. С Фабио Челестини я об этом не разговаривал», — сказал Лукин «Чемпионату».

Сегодня, 20 августа, ЦСКА объявил о трансфере 27-летнего Жоао Виктора из «Васко да Гамы». Он подписал контракт на три года и играет, как и Лукин, на позиции в центре обороны.