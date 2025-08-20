ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    СавиньоЭдерсон, Савиньо и еще четыре футболиста «Ман Сити», от которых может избавиться Гвардиола
  • 16:31
    • Челестини: Койта уже в Турции, Кисляк останется в ЦСКА
  • 15:47
    • Спартак Гогниев дисквалифицирован на пять матчей решением КДК РФС
  • 15:18
    • Антон Миранчук прибудет вскоре в Москву для перехода в «Динамо»
  • 14:59
    • Главный тренер «Сочи» Роберт Морено был оштрафован на 300 тысяч рублей
  • 14:55
    • Суперкомпьютер Opta спрогнозировал чемпиона нового сезона Серии А
    Все новости спорта

    Канчельскис: Если «Спартак» войдет в тройку, это будет самым большим счастьем в этом сезоне

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Известный российский экс-футболист Андрей Канчельскис высказался о старте сезона для «Спартака».

    Андрей Канчельскис
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Канчельскис

    «Спартак в зоне стыковых матчей — нонсенс. За последние 15 лет это самый худший старт сезона для команды. Естественно, "Спартак" поправит своё положение, но и за чемпионство уже точно не будет бороться, хотя и до этого не боролся. Я в начале каждого сезона говорил, что команда будет бороться за четвёртое-пятое место. Если красно-белые войдут в тройку, это будет самым большим счастьем в этом сезоне», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент в активе «Спартака» 5 очков и 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Читайте также

