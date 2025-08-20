Канчельскис: Если «Спартак» войдет в тройку, это будет самым большим счастьем в этом сезоне

Известный российский экс-футболиствысказался о старте сезона для

«Спартак в зоне стыковых матчей — нонсенс. За последние 15 лет это самый худший старт сезона для команды. Естественно, "Спартак" поправит своё положение, но и за чемпионство уже точно не будет бороться, хотя и до этого не боролся. Я в начале каждого сезона говорил, что команда будет бороться за четвёртое-пятое место. Если красно-белые войдут в тройку, это будет самым большим счастьем в этом сезоне», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

В настоящий момент в активе «Спартака» 5 очков и 13-е место в турнирной таблице РПЛ.