    Капитан «Селтика» Каллум Макгрегор«Селтик» — «Кайрат». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:53
    • «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов
  • 22:44
    • Агент Кузнецова: Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ сейчас 90%
  • 23:54
    • «Базель» и «Копенгаген» не выявили победителя
  • 23:53
    • «Буде-Глимт» разгромил дома «Штурм»
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
    «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов

    В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» и «Бенфика» сыграли вничью.

    «Фенербахче»
    «Фенербахче»

    Команды из Стамбула и Лиссабона так и не поразили ворота друг друга, расписав сухую мировую 0:0.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Фенербахче — Бенфика 0:0
    Голы: 1:0 Каспер Хёг (7'), 2:0 Один Бьортуфт (11'), 3:0 Ульрик Салтнес (25'), 4:0 (54') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Мерт Мюльдюр (Огуз Айдын, 79'), Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Арчи Браун, Фред (Ирфан Кавечи, 86'), Софьян Амрабат, Себастьян Шиманьски, Юссеф Эн-Несири, Джон Дуран (Андерсон Талиска, 67') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Керем Актюркоглу (Леандро Баррейро Мартинс, 77'), Фредрик Аурснес, -Энцо Барренечеа (Франьо Иванович, 64'), Флорентину Луиш, Ричард Риос, Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 77') Предупреждения: -Энцо Барренечеа (22'), Джон Дуран (27'), Ричард Риос (63'), Флорентину Луиш (69'), Флорентину Луиш (71'), Джейден Остерволде (90 + 2'), Ирфан Кавечи (90 + 3'), Антониу Силва (90 + 3')

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Ответный поединок команд в Португалии состоится на следующей неделе, 27 августа.

