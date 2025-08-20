«Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов

В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионовсыграли вничью.

Команды из Стамбула и Лиссабона так и не поразили ворота друг друга, расписав сухую мировую 0:0.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Фенербахче — Бенфика 0:0 Голы: 1:0 Каспер Хёг (7'), 2:0 Один Бьортуфт (11'), 3:0 Ульрик Салтнес (25'), 4:0 (54') Фенербахче: Ирфан Джан Эгрибаят, Мерт Мюльдюр (Огуз Айдын, 79'), Джейден Остерволде, Милан Шкриньяр, Нелсон Семеду, Арчи Браун, Фред (Ирфан Кавечи, 86'), Софьян Амрабат, Себастьян Шиманьски, Юссеф Эн-Несири, Джон Дуран (Андерсон Талиска, 67') Бенфика: Даниэль Бырлиджа, Самуэль Даль, Николас Отаменди, Антониу Силва, Амар Дедич, Керем Актюркоглу (Леандро Баррейро Мартинс, 77'), Фредрик Аурснес, -Энцо Барренечеа (Франьо Иванович, 64'), Флорентину Луиш, Ричард Риос, Вангелис Павлидис (Тиагу Говея, 77') Предупреждения: -Энцо Барренечеа (22'), Джон Дуран (27'), Ричард Риос (63'), Флорентину Луиш (69'), Флорентину Луиш (71'), Джейден Остерволде (90 + 2'), Ирфан Кавечи (90 + 3'), Антониу Силва (90 + 3')

Ответный поединок команд в Португалии состоится на следующей неделе, 27 августа.