Марк Касадо может оказаться в АПЛ

Хавбек «Барселоны»привлек внимание клубов английской Премьер-лиги.

По данным авторитетного испанского издания Marca, «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» планируют предложить около €30 млн за 21-летнего хавбека до окончания летнего трансферного окна.

Несмотря на интерес со стороны английской Премьер-лиги, Касадо предпочитает продолжить карьеру в «Барселоне», несмотря на то, что считается игроком ротации.

В минувшем сезоне Касадо сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав шесть результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2028 года.