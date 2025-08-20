«Буде-Глимт» разгромил дома «Штурм»

разгромил на своем полев первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 5:0.

Забитыми голами в составе победителей отметились Каспер Хег (7'), Один Лурас Бьортуфт (10'), Ульрик Салтенс (26') и Хокон Эвьен (54'). Пятый мяч в ворота австрийской команды влетел от Виллиама Бовинга на 79-й минуте.

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация Будё-Глимт — Штурм 5:0 Голы: 1:0 Каспер Хёг (7'), 2:0 Один Бьортуфт (11'), 3:0 Ульрик Салтнес (25'), 4:0 Хокон Эвьен (54'), 5:0 Вильям Вик (автогол) (79') Будё-Глимт: Никита Хайкин, Один Бьортуфт, Хайтам Алеесами (Вилладс Нильсен, 35'), Фредрик Бьёркан, Фредрик Шёвольд, Патрик Берг, Ульрик Салтнес, Исак Дюбвик Мяяття (Матиас Йоргенсен, 45'), Хокон Эвьен (Сондре Эукленн, 85'), Каспер Хёг (Андреас Хельмерсен, 85'), Йенс Хёуге (Даниэль Басси, 85') Штурм: Оливер Кристенсен, Эмир Карич, Димитри Лавале, Тим Эрман, Макс Джонстон (Арьян Малич, 57'), Вильям Вик, Отар Китеишвили (Якоб Петер Хёдль, 83'), Точи Чуквуани, Томи Хорват (Belmin Beganovic, 74'), Леон Гргич (Сиди Ятта, 57'), Jon Gorenc Stankovic Предупреждения: Патрик Берг (42'), Арьян Малич (58'), Томи Хорват (70'), Дан Глазер (31')

Российский вратарь «Буде-Глимта» Никита Хайкин провел на поле все 90 минут и не пропустил ни одного мяча.

Ответная встреча пройдет в Граце 26 августа.