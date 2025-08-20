«Базель» и «Копенгаген» не выявили победителя

Джердан Шакири Фото: globallookpress.com
Хозяева открыли счет на 14-й минуте после реализованного пенальти Джерданом Шакири. «Копенгаген» отыгрался на 45+3-й минуте усилиями Габриэля.
«Базель» остался в меньшинстве после удаления Йонаса Аджетея на 82-й минуте.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Базель — Копенгаген 1:1
Голы: 1:0 Шердан Шакири (пенальти) (14'), 1:1 Габриэл Перейра (45 + 3'), 1:2 (87'), 4:0 Хокон Эвьен (54') Базель: Марвин Хиц, Кэйго Цунэмото, Метиньо, Лео Леруа (Николя Вуйоз, 84'), Шердан Шакири, Албиан Аети (Мориц Брошински, 68'), Adrian Barisic, Jonas Adjei Adjetey, Dominik Robin Schmid, Marin Soticek (Коба Куандреди, 77'), Philip Otele Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Родриго Уэскас, Уильям Клем (Виктор Классон, 83'), Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Андреас Корнелиус, Мохамед Эльюнуссип, Джордан Ларссон (Магнус Маттссон, 70'), Robert (Юссуфа Мукоко, 64') Предупреждения: Родриго Уэскас (12'), Кэйго Цунэмото (28'), Jonas Adjei Adjetey (43'), Лео Леруа (45 + 2'), Лукас Лерагер (53'), Джордан Ларссон (62'), Jonas Adjei Adjetey (82'), Адриан Леон Баришич (90')
Ответный матч пройдет 27 августа в Копенгагене.