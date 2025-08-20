2-й таймБудё-Глимт — Штурм ГрацОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Будё-Глимт» — «Штурм Грац». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:52
    • «Фенербахче» и «Бенфика» не выявили сильнейшего в квалификации Лиги чемпионов
  • 22:44
    • Агент Кузнецова: Вероятность, что Евгений продолжит карьеру в НХЛ сейчас 90%
  • 23:54
    • «Базель» и «Копенгаген» не выявили победителя
  • 23:53
    • «Буде-Глимт» разгромил дома «Штурм»
  • 19:15
    • «Чемпионат»: «Сочи» возьмет в аренду форварда «Лас-Пальмаса»
    Все новости спорта

    «Базель» и «Копенгаген» не выявили победителя

    «Базель» — «Копенгаген»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Базель Копенгаген
    «Базель» и «Копенгаген» разошлись миром в первом матче 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 1:1.

    Джердан Шакири
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джердан Шакири

    Хозяева открыли счет на 14-й минуте после реализованного пенальти Джерданом Шакири. «Копенгаген» отыгрался на 45+3-й минуте усилиями Габриэля.

    «Базель» остался в меньшинстве после удаления Йонаса Аджетея на 82-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Базель — Копенгаген 1:1
    Голы: 1:0 Шердан Шакири (пенальти) (14'), 1:1 Габриэл Перейра (45 + 3'), 1:2 (87'), 4:0 Хокон Эвьен (54') Базель: Марвин Хиц, Кэйго Цунэмото, Метиньо, Лео Леруа (Николя Вуйоз, 84'), Шердан Шакири, Албиан Аети (Мориц Брошински, 68'), Adrian Barisic, Jonas Adjei Adjetey, Dominik Robin Schmid, Marin Soticek (Коба Куандреди, 77'), Philip Otele Копенгаген: Доминик Котарски, Маркос Лопес, Пантелис Хацидиакос, Родриго Уэскас, Уильям Клем (Виктор Классон, 83'), Лукас Лерагер, Габриэл Перейра, Андреас Корнелиус, Мохамед Эльюнуссип, Джордан Ларссон (Магнус Маттссон, 70'), Robert (Юссуфа Мукоко, 64') Предупреждения: Родриго Уэскас (12'), Кэйго Цунэмото (28'), Jonas Adjei Adjetey (43'), Лео Леруа (45 + 2'), Лукас Лерагер (53'), Джордан Ларссон (62'), Jonas Adjei Adjetey (82'), Адриан Леон Баришич (90')

    Ответный матч пройдет 27 августа в Копенгагене.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спарта» не отдаст победу сопернику?
  • «Спарта» — «Рига». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Группа лидеров «Фиорентины» принесёт победу команде?
  • «Полесье» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Брага» забьёт и… пропустит?!
  • «Линкольн» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.36
  • Экспресс дня 21 августа
  • Завтра в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спарта — Рига
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Полесье — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Линкольн — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ракув — Арда
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Фредрикстад
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Хиберниан — Легия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Шелбурн — Линфилд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры