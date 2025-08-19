Семин: Если «Ростов» назначит Кержакова, то это станет хорошим вариантом

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал возможное назначениев «Ростов».

«Российским тренерам надо давать шанс. Кержаков — опытный человек, он везде очень достойно работал. Например, в "Пари НН". Но прежние руководители клуба очень слабо разбираются в работе с тренерами. Там Кержаков сработал очень хорошо.

В "Ростове" руководители знают и разбираются в футболе. Они всегда тренерам помогали, в любой ситуации. Если клуб возьмёт Кержакова, это для обеих сторон будет хороший вариант. Ростов — город футбольный, хорошая молодёжь, хорошая академия.

Кержакову при таких обстоятельствах можно и нужно добиваться результата там. И руководство клуба этому только благоволит», — цитирует Сёмина «Чемпионат» со ссылкой на другие источники.

Календарь и таблица РПЛ

42-летний Кержаков после окончания футбольной карьеры был тренером России U17, «Томи», «Пари НН», «Кармиотиссу» и «Спартака» из Суботицы. Последней его командой был казахстанский «Кайрат».