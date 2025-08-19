1-й таймРейнджерс — БрюггеОнлайн
    «Реал Мадрид» — «Осасуна». Онлайн, прямая трансляция

    Онлайн-трансляция 1-го тура Ла Лиги

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид Осасуна
    Килиан Мбаппе
    Килиан Мбаппе
    Команда Хаби Алонсо открывает чемпионат дома и обязана стартовать с победы, чтобы сразу не упустить темп в борьбе с «Барселоной». «Осасуна», в свою очередь, в седьмой год подряд играет в Примере и намерена закрепиться в верхней половине таблицы, а лучший бомбардир команды Анте Будимир снова готов проверить оборону мадридцев.

    Ход игры

    4' Винисиус не смог прорваться в штрафную с левого фланга, Бойомо его остановил.

    3' Первая подача у Трента на Мбаппе не прошла, справился защитник.

    1' Реал начал с центра поля, поехали!

    Перед матчем

    22:00 Матч начинается с минуты молчания.

    21:55 Команды на поле Сантьяго Бернабеу, всё готово к старту!

    21:40 Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо заявил, что сокращенная предсезонка команды не будет использоваться в качестве оправдания, несмотря на то, что просьба мадридцев перенести матч открытия чемпионата на более поздний срок была отклонена испанскими футбольными чиновниками. И команда успела провести всего один товарищеский матч после вылета с КЧМ.

    21:30 Как и ожидалось, Вальверде выйдет в центре поля после того, как оправился от мышечной усталости, из-за которой не смог принять участие в товарищеском матче с «Тиролем». Милитао выйдет в стартовом составе вместе с Хейсеном, а Браим Диас сыграет на правом фланге атаки.

    21:05 Начинаем онлайн-трансляцию со стартовых составов команд:

    «Реал»: Куртуа, Александер-Арнольд, Милитао, Хейсен, Каррерас, Чуамени, Вальверде, Гюлер, Браим, Винисиус, Мбаппе.

    «Осасуна» : Эррера, Розье, Бойомо, Катена, Круз, Бретонес, Монкайола, Торро, Ороз, Муньос, Будимир.

    «Реал Мадрид»

    Летом «Реал» участвовал в клубном чемпионате мира, но покинул турнир после разгрома от «ПСЖ» (0:4). Перед стартом Примеры команда провела лишь один товарищеский матч — уверенную победу над «Тиролем» (4:0), где дубль оформил Килиан Мбаппе. Давление на Алонсо уже огромное: прошлый сезон мадридцы завершили вторыми, отстав от «Барселоны» на четыре очка, и теперь стартовый успех крайне важен.

    Сразу несколько ключевых игроков недоступны. Из-за травм не сыграют Джуд Беллингем, Эндрик, Ферлан Менди и Эдуардо Камавинга. Антонио Рюдигер продолжает отбывать дисквалификацию. Под вопросом участие Федерико Вальверде, поэтому в центре поля может выйти Дани Себальос.

    «Осасуна»

    Памятуя о девятом месте в прошлом сезоне, «Осасуна» сохранила амбиции и костяк. Летом команда Алессио Лиши почти не усиливалась, но смогла удержать главного бомбардира — Анте Будимира, который в прошлом чемпионате забил 21 мяч. Хорват вновь станет главной угрозой для защиты «Реала».

    Клуб покинули несколько опытных игроков, включая Аресо и Ибаньеса. Пришли Виктор Муньос из «Реала» и Валентен Розье из «Леганеса». У Лиши минимум кадровых проблем: Икер Бенито вне игры, а Рубен Гарсия готов вернуться после недавних повреждений. На правом фланге защиты дебютирует Розье.

    «Осасуна» не побеждала «Реал» в чемпионате уже более 14 лет — с января 2011-го. В феврале 2025-го в Памплоне была ничья 1:1, но в целом история противостояния явно в пользу мадридцев.

    Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.15.

