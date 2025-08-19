Реал Мадрид — Осасуна: прогноз на Ла Лигу и ставка за 2.15

«Реал» встретится с «Осасуной» в матче 1-го тура испанской Примеры. Поединок пройдет 19 августа и начнется в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Осасуна», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал»

Перед стартом: «Сливочные» подходят к новому сезону с обновлениями. Теперь команду возглавляет Хаби Алонсо, который добился успеха в «Байере». Команда вновь будет бороться за 1-ю строчку в Примере.

В прошедшем сезоне чемпионата Испании «Реал» занял 2-е место, уступив лидерство «Барселоне» на 4 балла.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке «сливочные» разгромили «Тироль» со счетом 4:0, а до этого команда принимала участие на клубном ЧМ и даже дошла до полуфинала.

В 1/8 финала «Реал» прошел «Ювентус», обыграв со счетом 1:0. В четвертьфинале турнира команда одержала победу над «Боруссией» Д (3:2), но уже в полуфинале «Реал» уступил ПСЖ со счетом 0:4.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: Джуд Беллингем, Эндрик, Ферлан Менди (у всех — травмы) и Антонио Рюдигер (красная карточка).

Состояние команды: «Реал» точно будет играть уже по-другому, нежели в предыдущем сезоне. Команда приподнесет проблемы «Барселоне» в борьбе за титул чемпиона Испании.

К тому же, все ждут от нападающего «Реала» Килиана Мбаппе сумасшедшей результативности. В прошедшем сезоне Примеры форвард в итоге стал самым результативным, а получится ли в этом? Большой вопрос...

«Осасуна»

Перед стартом: Команда провела отличный прошлый сезон в Примере, заняв 9-е место. «Осасуне» не хватило всего 1 балла для того, чтобы пробиться в еврокубки.

Уже в 1-м туре нового сезона команда встретится с мадридским «Реалом» на чужом поле.

Последние матчи: В прошедшем товарищеском поединке команда сыграла вничью с «Фрайбургом» (2:2), а матчем ранее обыграла «Мирандес» (3:0).

До этого у «Осасуны» было 3 поражения подряд в контрольных поединках. Команда уступила «Расингу» (0:1), «Реал Сосьедад» (1:4) и «Уэске» (0:2). За 6 товарищеских матчей «Осасуна» смогла забить 7 голов при 10-и пропущенных.

Состояние команды: «Осасуна» в этом сезоне может пробиться в еврокубки, у команды есть потенциал. К тому же, в команде остался нападающий Анте Будимир, который в прошедшем сезоне занял 3-е место в списке лучших бомбардиров Примеры.

Стоит отметить, что в последней очной встрече «Осасуна» сыграла вничью с «Реалом» (1:1). Получится ли на сей раз отобрать очки у мадридского соперника?

Статистика для ставок

В последних 5-и встречах «Реал» выиграл 4 раза

За 6 товарищеских матчей «Осасуна» выиграла только 1 раз

В последней очной встрече «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Реала» — 1.23, победа «Осасуны» — 12.00, ничья — за 6.30.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.55 и 2.45 соответственно.

Прогноз: «Осасуна» сможет хотя-бы один раз поразить ворота «Реала».

Ставка: Обе забьют за 2.15.

Прогноз: «Реал» уверенно обыграет соперника в 1-м туре.

Ставка: Победа «Реала» с форой (-2) за 2.10.