Для «Реала» это особенный матч. Хаби Алонсо проведет первый поединок в Примере в качестве наставника «сливочных». Ясное дело, что испанец настроен на победу. Для него очень важно провести этот сезон на уровне.
«Осасуна», понятно, что будет сопротивляться. Команда неплохо провела прошлый сезон, остановившись в шаге от еврокубков. В последнем матче с «Реалом» памплонцы показали, что не являются проходным соперником и добились ничьи 1:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров на победу команд в матче составляют 1.23 и 12.5 соответственно.
- Эксперты LiveSport ждут от «Реала» уверенного старта. Подробнее в их прогнозе.
- Искусственный интеллект предлагает поставить на победу хозяев со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Реал» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.