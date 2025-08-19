Мадридскийприметв матче первого тура чемпионата Испании. Встреча состоится 19 августа на «Сантьяго Бернабеу» в 22:00 мск.

Для «Реала» это особенный матч. Хаби Алонсо проведет первый поединок в Примере в качестве наставника «сливочных». Ясное дело, что испанец настроен на победу. Для него очень важно провести этот сезон на уровне.

«Осасуна», понятно, что будет сопротивляться. Команда неплохо провела прошлый сезон, остановившись в шаге от еврокубков. В последнем матче с «Реалом» памплонцы показали, что не являются проходным соперником и добились ничьи 1:1.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров на победу команд в матче составляют 1.23 и 12.5 соответственно.

Эксперты LiveSport ждут от «Реала» уверенного старта. Подробнее в их прогнозе.

Искусственный интеллект предлагает поставить на победу хозяев со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Осасуна» смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.