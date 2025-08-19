Пиняев рассказал, почему не перешел в ЦСКА

Нападающийвысказался о своем не состоявшемся переходе в

«Были ли мысли покинуть клуб? Ну вы же видите. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста "Локомотива" даю это интервью? Поэтому, вопросы излишни, я думаю, на эту тему.

Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в "Локомотиве". Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды.

Разницы помимо будущей цены нет. Не вижу смысла об этом говорить. В "Локомотив" не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу "Локомотиву". На данный момент я это чувствую», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

В прошлом месяце армейцы активировали опцию выкупа за Пиняева за 900 млн рублей, что равняется сумме отступных за игрока, но футболист отказался переходить в ЦСКА.