    Килиан Мбаппе«Реал Мадрид» — «Осасуна». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:13
    • Самошников стал игроком «Спартака»
  • 17:02
    • «Чемпионат»: «Башакшехир» смог выплатить всю сумму трансфера за Файзуллаева ЦСКА
  • 14:26
    • Ди Лусиано стал футболистом ЦСКА
  • 12:37
    • Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  • 07:53
    • Свёнтек выиграла турнир в Цинциннати
    Все новости спорта

    Пиняев рассказал, почему не перешел в ЦСКА

    Футбол
    Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о своем не состоявшемся переходе в ЦСКА.

    Сергей Пиняев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Пиняев

    «Были ли мысли покинуть клуб? Ну вы же видите. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Поэтому зачем об этом говорить, если я сейчас в статусе футболиста "Локомотива" даю это интервью? Поэтому, вопросы излишни, я думаю, на эту тему.

    Я принимал решение. Чувствовал, что мне комфортно в "Локомотиве". Чувствую, что могу быть полезен, приносить пользу, помогать бороться за цели команды.

    Разницы помимо будущей цены нет. Не вижу смысла об этом говорить. В "Локомотив" не приходили предложения от европейских клубов. Я остался не из-за мысли о том, откуда лучше уехать в Европу. Хочу приносить пользу "Локомотиву". На данный момент я это чувствую», — приводит слова Пиняева «Чемпионат».

    В прошлом месяце армейцы активировали опцию выкупа за Пиняева за 900 млн рублей, что равняется сумме отступных за игрока, но футболист отказался переходить в ЦСКА.

