Гвардиола допустил возможное продление контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренервысказался о своем будущем в клубе.

«У меня еще два года по контракту, возможно, продлю его еще на два года. Вопрос заключается в том, когда я захочу остановиться: в этом году, через два или четыре года. Я возьму паузу, но сейчас я бы сказал, что со мной все в порядке.

Команда повышает мне настроение начиная с клубного чемпионата мира в США. Там мы что-то создали, я увидел то, что мне понравилось, чего нам не хватало в прошлом сезоне.

Занятия на тренировках, язык тела, детали, прибытие вовремя, то, как мы разыгрываем вбрасывания — незначительные вещи, по которым становится понятно, что команда здесь! И это, я думаю, поможет нам быть более последовательными, чем в прошлом сезоне», — сказал Гвардиола в интервью для Men in Blazers.

54-летний специалист работает с «горожанами» с 2016-го года. За это время Гвардиола вместе с «Сити» завоевал в обще сложности 18 трофеев, среди которых 6 чемпионских титулов АПЛ и победа в Лиге чемпионов-2022/2023.

Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027-го года.