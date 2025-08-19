ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Миодраг БожовичМиодраг Божович: В матче с «Зенитом» был спартаковский футбол, который все так хотели видеть
  • 17:13
    • Самошников стал игроком «Спартака»
  • 14:26
    • Ди Лусиано стал футболистом ЦСКА
  • 17:02
    • «Чемпионат»: «Башакшехир» смог выплатить всю сумму трансфера за Файзуллаева ЦСКА
  • 12:37
    • Ду Кейрос перешел в «Оренбург»
  • 08:57
    • «Галатасарай» нацелен подписать Кисляка
    Все новости спорта

    Гвардиола допустил возможное продление контракта с «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    «У меня еще два года по контракту, возможно, продлю его еще на два года. Вопрос заключается в том, когда я захочу остановиться: в этом году, через два или четыре года. Я возьму паузу, но сейчас я бы сказал, что со мной все в порядке.

    Команда повышает мне настроение начиная с клубного чемпионата мира в США. Там мы что-то создали, я увидел то, что мне понравилось, чего нам не хватало в прошлом сезоне.

    Занятия на тренировках, язык тела, детали, прибытие вовремя, то, как мы разыгрываем вбрасывания — незначительные вещи, по которым становится понятно, что команда здесь! И это, я думаю, поможет нам быть более последовательными, чем в прошлом сезоне», — сказал Гвардиола в интервью для Men in Blazers.

    54-летний специалист работает с «горожанами» с 2016-го года. За это время Гвардиола вместе с «Сити» завоевал в обще сложности 18 трофеев, среди которых 6 чемпионских титулов АПЛ и победа в Лиге чемпионов-2022/2023.

    Действующий контракт тренера с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут чемпионат с уверенной победы?
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Венгры и азербайджанцы поразят ворота друг друга?
  • «Ференцварош» — «Карабах». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?
  • «Селтик» — «Кайрат». Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Селтик — Кайрат
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Базель — Копенгаген
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Буде-Глимт — Штурм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Захарова — Баптист
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.66
  • Прогноз на матч Химик Дзержинск — Амкар Пермь
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры