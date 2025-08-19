19 августа в Будапештеприметв матче финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Ференцварош» провел немало матчей на старте сезона. В ЛЧ клуб сыграл уже 4 поединка, в трех из которых он смог добиться победы. В прошлом раунде хозяева на своем поле выбили себе путевку в финал, разгромив 3:0 «Лудогорец».

«Карабаху» предстоит серьезная проверка на прочность. После скромных «Шкендии» и «Шелбурна» венгерский гранд является крайне сложным соперником. Тем не менее все 4 матча квалификации «Карабах» выиграл. Удастся ли ему продлить серию, узнаем после игры.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры считают, что вероятность победы гостей небольшая — 1.94 и 4.00.

Эксперты LiveSport ждут от матча голов и размена. Ставки они предложили в своем прогнозе.

Искусственный интеллект ставит на победу «Ференцвароша» со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ференцварош» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.

