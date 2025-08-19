22:00Реал Мадрид — ОсасунаОнлайн
    Килиан Мбаппе«Реал Мадрид» — «Осасуна». Онлайн, прямая трансляция
    «Ференцварош» — «Карабах»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига чемпионов Ференцварош Карабах Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    19 августа в Будапеште «Ференцварош» примет «Карабах» в матче финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Ференцварош» провел немало матчей на старте сезона. В ЛЧ клуб сыграл уже 4 поединка, в трех из которых он смог добиться победы. В прошлом раунде хозяева на своем поле выбили себе путевку в финал, разгромив 3:0 «Лудогорец».

    «Карабаху» предстоит серьезная проверка на прочность. После скромных «Шкендии» и «Шелбурна» венгерский гранд является крайне сложным соперником. Тем не менее все 4 матча квалификации «Карабах» выиграл. Удастся ли ему продлить серию, узнаем после игры.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры считают, что вероятность победы гостей небольшая — 1.94 и 4.00.

    • Эксперты LiveSport ждут от матча голов и размена. Ставки они предложили в своем прогнозе.

    • Искусственный интеллект ставит на победу «Ференцвароша» со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ференцварош» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

