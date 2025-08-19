«Ференцварош» провел немало матчей на старте сезона. В ЛЧ клуб сыграл уже 4 поединка, в трех из которых он смог добиться победы. В прошлом раунде хозяева на своем поле выбили себе путевку в финал, разгромив 3:0 «Лудогорец».
«Карабаху» предстоит серьезная проверка на прочность. После скромных «Шкендии» и «Шелбурна» венгерский гранд является крайне сложным соперником. Тем не менее все 4 матча квалификации «Карабах» выиграл. Удастся ли ему продлить серию, узнаем после игры.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры считают, что вероятность победы гостей небольшая — 1.94 и 4.00.
- Эксперты LiveSport ждут от матча голов и размена. Ставки они предложили в своем прогнозе.
- Искусственный интеллект ставит на победу «Ференцвароша» со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ференцварош» — «Карабах» смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.