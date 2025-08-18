«Верона» прошла дальше в Кубке Италии

На 55-й минуте «Верона» вышла вперед после точного удара Домагоя Брадарича.
Хозяева смогли перевести игру в овертайме, забив на 90+1-й минуте после точного удара Мигеля Анхеля. Ну а в серии пенальти точнее оказались представители Серии А.
Футбол. Италия. Кубок
Audace Cerignola — Верона 1:1
Голы: 0:1 Домагой Брадарич (55'), 1:1 Miguel Angel Maza (90 + 1') Audace Cerignola: Luigi Cuppone, Luca Russo, Michele Emmausso (Miguel Angel Sainz-Maza Lopez, 67'), Stefano Greco, Santiago Visentin, Martin Cocorocchio, Alessandro Ligi, Oscar Moreso (Riccardo Spaltro, 78'), Carmine Cretella, Giuseppe Coccia (Zak Ruggiero, 67'), Ludovico D'Orazio (Alessandro Faggioli, 84') Верона: Лоренцо Монтипо, Дэниел Ойогоке, Унай Нуньес, Николас Валентини (Домагой Брадарич, 9'), Мартин Фресе, Антуан Бернед (Григорис Кастанос, 80'), Суат Сердар, Шейх Няьссе (Амин Сарр, 63'), Даниэль Москера (Дайлон Ливраменту, 63'), Giovane (Yellu Santiago, 80'), Fallou Cham Предупреждение: Luigi Cuppone (43')