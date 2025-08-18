Семин: У руководства «Динамо» есть претензии к Карпину

Бывший тренер ряда российских клубоввысказался о результатах московскогов этом сезоне.

«Наверное, когда нет результата, то есть много вопросов к любому тренеру. Я думаю, что у руководителей "Динамо" сейчас возникло много вопросов к Валерию Карпину. Но это стандартная ситуация, она есть и в других командах, которые на сегодняшний день не выполняют задач, которые им были поставлены, — и в "Спартаке", и в "Зените". К одним вопросов больше, к другим меньше. Поэтому и к Карпину есть претензии. Но на то он и тренер, чтобы исправить те ошибки, которые игроки допускают постоянно, из игры в игру», — приводит слова Семина «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.