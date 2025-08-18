«Порту» и «Ланс» включились в борьбу за Сперцяна

Полузащитникоказался в сфере интересов сразу двух европейских клубов, сообщает Armenie Football.

По данным источника, «Порту» сделал предложение в размере €10 млн и готов добавить в сделку одного из своих игроков. «Ланс» предложил €12 млн плюс бонусы.

Ранее стало известно, что дальше всех в переговорах с 25-летним футболистом продвинулся «Саутгемптон». Сам Сперцян подтверждал, что получил предложение от английского клуба и серьёзно рассматривает вариант продолжения карьеры в Европе.

Воспитанник «Краснодара» за годы выступлений в составе «быков» провел 151 матч, в которых забил 48 мячей и сделал 36 голевых передач. Контракт хавбека с южанами действует до лета 2026 года.