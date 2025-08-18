ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 09:09
    • Свентек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA
  • 07:43
    • «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну
  • 08:09
    • Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»
  • 00:29
    • «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче Примеры
  • 00:23
    • «Милан» обыграл «Бари» в Кубке Италии
    Все новости спорта

    «Порту» и «Ланс» включились в борьбу за Сперцяна

    Футбол Португалия Порту Футбол Франции Ланс Трансферы
    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оказался в сфере интересов сразу двух европейских клубов, сообщает Armenie Football.

    Эдуард Сперцян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян

    По данным источника, «Порту» сделал предложение в размере €10 млн и готов добавить в сделку одного из своих игроков. «Ланс» предложил €12 млн плюс бонусы.

    Ранее стало известно, что дальше всех в переговорах с 25-летним футболистом продвинулся «Саутгемптон». Сам Сперцян подтверждал, что получил предложение от английского клуба и серьёзно рассматривает вариант продолжения карьеры в Европе.

    Воспитанник «Краснодара» за годы выступлений в составе «быков» провел 151 матч, в которых забил 48 мячей и сделал 36 голевых передач. Контракт хавбека с южанами действует до лета 2026 года.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Пари НН» готов завоевать первые три очка в сезоне?
  • «Пари НН» — «Динамо» Махачкала. Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • «Урал» справится с «Торпедо»
  • «Торпедо» — «Урал». Прогноз и ставки
  • 2.06
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чорич — Бланч
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сафиуллин — О'Коннелл
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Гастон — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Свентек — Паолини
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры