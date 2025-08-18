2-й таймЛидс — ЭвертонОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Лидс» — «Эвертон». Онлайн, прямая трансляция
  • 22:50
    • Алькарас — триумфатор «Мастерса» в Цинциннати, Синнер снялся по ходу первого сета
  • 21:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ
  • 21:26
    • «Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 12:21
    • «Динамо» может применить дисциплинарные меры к Луневу
    Все новости спорта

    Шпилевский: Самоотдачи была фантастической, а качество не то, что мы хотим видеть

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Нижний Новгород Динамо-Махачкала
    Главный тренер «Пари НН» Алексей Шпилевский высказался высказался о победе в матче с махачкалинским «Динамо» (2:0).

    Алексей Шпилевский
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Шпилевский

    «Замена Сефаса в первом тайме? Это профессиональный спорт, у нас есть свои требования и принципы, которым должны все безоговорочно подчиняться. Футболист обладает сумасшедшими качествами, большим потенциалом, но, к сожалению, этого недостаточно. Мы должны прикладывать максимальные усилия, когда соперник владеет мячом, мы должны прессинговать. Но так прессинговать… При всем уважении, это не прессинг, просто пешком походить, так дела не работают, поэтому приняли такое решение.

    Штрафные Хуана Боселли новое секретное оружие "Пари НН"? Все знают, что Хуан обладает таким ударом. Я очень рад, что он забил и что команда выиграла.

    Скажем так, в предыдущих матчах фортуна была не нашей стороне, поэтому надо сказать, что мы заслужили, фарт тоже нужно заслужить. В плане самоотдачи игра была фантастической, а в плане качества — это не то, что мы хотим видеть, но важно было победить.

    Спасибо Саранску, что мы можем играть на этом фантастическом и красивом стадионе, но поле в очень плохом состоянии, мягкое. Ребята жаловались и в первом матче с "Ростовом" в Кубке России, и в этой игре. Учитывая, что у нас все матчи выездные, это сказывается на футболистах. Поэтому я доволен их самоотдачей и тремя очками», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Для команды Алексея Шпилевского это первые три очка в чемпионате России. Теперь «Пари НН» идет на 13-м месте. Двумя строчками выше располагается «Динамо» Мх, у которого на два очка больше.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Сливочные» начнут чемпионат с уверенной победы?
  • «Реал» Мадрид — «Осасуна». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • «Лидс» и «Эвертон» начнут сезон с ничьей?
  • «Лидс» — «Эвертон». Прогноз и ставки
  • 3.35
    •
  • Алькарас и Синнер устроят триллер в финале «Мастерса» в Цинциннати?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.43
  • Экспресс дня 19 августа
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Спартак Тамбов — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кубань — ПСК
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Калуга — Амкал
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Саккари — Векич
  • Теннис
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры