Шпилевский: Самоотдачи была фантастической, а качество не то, что мы хотим видеть

Главный тренервысказался высказался о победе в матче с махачкалинским(2:0).

«Замена Сефаса в первом тайме? Это профессиональный спорт, у нас есть свои требования и принципы, которым должны все безоговорочно подчиняться. Футболист обладает сумасшедшими качествами, большим потенциалом, но, к сожалению, этого недостаточно. Мы должны прикладывать максимальные усилия, когда соперник владеет мячом, мы должны прессинговать. Но так прессинговать… При всем уважении, это не прессинг, просто пешком походить, так дела не работают, поэтому приняли такое решение.

Штрафные Хуана Боселли новое секретное оружие "Пари НН"? Все знают, что Хуан обладает таким ударом. Я очень рад, что он забил и что команда выиграла.

Скажем так, в предыдущих матчах фортуна была не нашей стороне, поэтому надо сказать, что мы заслужили, фарт тоже нужно заслужить. В плане самоотдачи игра была фантастической, а в плане качества — это не то, что мы хотим видеть, но важно было победить.

Спасибо Саранску, что мы можем играть на этом фантастическом и красивом стадионе, но поле в очень плохом состоянии, мягкое. Ребята жаловались и в первом матче с "Ростовом" в Кубке России, и в этой игре. Учитывая, что у нас все матчи выездные, это сказывается на футболистах. Поэтому я доволен их самоотдачей и тремя очками», — приводит слова Шпилевского «Матч ТВ».

Для команды Алексея Шпилевского это первые три очка в чемпионате России. Теперь «Пари НН» идет на 13-м месте. Двумя строчками выше располагается «Динамо» Мх, у которого на два очка больше.