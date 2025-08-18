ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Источник: Джейдон Санчо отказался переходить в «Рому»

    Футбол Англии АПЛ Манчестер Юнайтед Футбол Италии Серия A Рома Трансферы
    Полузащитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо не перейдет в «Рому».

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и итальянский клуб согласовали трансфер вингера за 25 миллионов евро, однако по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сам Санчо отказался от перехода.

    Причиной отказа стало несогласие игрока с предложенными условиями личного контракта и зарплатой, которую предлагал клуб.

    В прошлом сезоне 25-летний вингер выступал на правах аренды в «Челси», где в 42 матчах набрал 15 очков (пять голов и десять результативных передач).

