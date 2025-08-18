Источник: Джейдон Санчо отказался переходить в «Рому»

Полузащитник сборной Англии ине перейдет в

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и итальянский клуб согласовали трансфер вингера за 25 миллионов евро, однако по информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, сам Санчо отказался от перехода.

Причиной отказа стало несогласие игрока с предложенными условиями личного контракта и зарплатой, которую предлагал клуб.

В прошлом сезоне 25-летний вингер выступал на правах аренды в «Челси», где в 42 матчах набрал 15 очков (пять голов и десять результативных передач).