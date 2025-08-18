Фабрицио Романо: Сделка по переходу Окофора из «Милана» в «Лидс» закрыта

Футболистблизок к переходу в английский клуб, сообщает инсайдер

Клуб из АПЛ предложил миланскому клубу сумму в 20 миллионов евро за трансфер 25-летнего швейцарского нападающего и вингера. Самому Окафору предложен контракт с «Лидсом» до лета 2029 года с опцией продления на сезон.

Стороны находятся в ожидании окончательного одобрения сделки игроком, после чего трансфер может быть завершен. Подписанию футболиста активно способствует главный тренер «Лидса» Даниэль Фарке.

Вторую часть сезона-2024/25 Ноа Окафор выступал в аренде за «Наполи», который не стал использовать опцию выкупа. За сезон в Серии А он провел 15 матчей и забил один гол.