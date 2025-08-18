Боселли: Я стараюсь отрабатывать штрафные на каждой позиции на поле

Нападающийвысказался о своем голе со штрафного в матче против(2:0).

«Нет никакой особенной точки, я стараюсь отрабатывать штрафные на каждой позиции на поле. Мне очень везет, я рад, что получается реализовывать это на поле.

Присутствовала ли ошибка вратаря? Я думаю, что это очень тяжелый мяч для вратаря, он такой гуляющий, плюс поле и мяч влажные, все очень скользкое», — приводит слова Боселли «Матч ТВ».

Для команды Алексея Шпилевского это первые три очка в чемпионате России. Теперь «Пари НН» идет на 13-м месте. Двумя строчками выше располагается «Динамо» Мх, у которого на два очка больше.