    Кевин Де БрёйнеСтавка на опыт. Чего ждать от нового сезона Серии А?
  • 11:18
    • КДК РФС накажет Станковича по итогам встречи с «Зенитом»
  • 09:09
    • Свентек обеспечила себе участие в Итоговом турнире WTA
  • 07:43
    • «Саутгемптон» улучшил предложение по Сперцяну
  • 10:38
    • Тюкавин вернулся к тренировкам в общей группе «Динамо»
  • 08:09
    • Забарный прокомментировал свой дебют за «ПСЖ»
    Аршавин: Пусть Сперцян сам выбирает, куда он хочет ехать

    Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин оценил возможный переход хавбека «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Саутгемптон».

    Андрей Аршавин
    Андрей Аршавин

    «Понимаю тех, кто говорит, что Сперцяну не нужно ехать в Чемпионшип. Да, там футбол попроще, а Сперцян всё‑таки отличается мастеровитостью. Тем не менее Англия есть Англия. Пусть сам Сперцян выбирает, куда он хочет ехать. "Саутгемптон" — нормальная команда. Оттуда всегда хорошо продают футболистов, делают хорошие трансферы.

    Что касается АПЛ, то, опять же, надо знать позицию Сперцяна. Может, Сперцян вообще не хочет закрепляться в АПЛ, а хочет перейти в Испанию, где футбол помягче», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

    Ранее сообщалось, что Сперцян согласовал условия контракта. Футболист будет получать в английской команде 1,9 млн евро.

